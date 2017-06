Intamplare socanta petrecuta intr-o comuna din Iasi. O femeie in varsta de 53 de ani a scapat ca prin urechile acului de un barbat care ar fi incercat sa o violeze. Elena a mers la un magazin din comuna Prisacani sa faca niste cumparaturi. Acolo s-a intalnit cu Daniel, iar acesta i-ar fi facut propuneri indecente.Femeia a refuzat, insa barbatul, recidivist a plecat dupa ea si ar fi incercat sa o violeze. Dupa ce pe drum ar fi continuat sa-i faca fel de fel de avansuri, Daniel a inceput sa o loveasca.In urma loviturilor incasate, femeia si-a pierdut cunostinta si a suferit mai multein zona membrelor si a fetei. Ulterior Elena a fost transportata la spital pentrusuplimentare. Femeia a ajuns in Unitatea de Primirede la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi si a avut nevoie deOamenii legii au deschis oin acest caz. "Politistii au fost sesizati de catre o femeie in varsta de 53 de ani despre faptul ca ar fi fost. In cauza a fost deschis unpentru, iar cercetarile continua pentru stabilirea intregii situatii de fapt", a declarat Anca Vijiac, purtator de cuvant al Inspectoratului Judetean deIasi.Daniel M. a iesit din pusacarie recent. El a primit o pedeapsa de patru ani pentru infractiuni rutiere si silvice, dar si pentru vatamare corporala. Din cei patru ani barbatul a stat dupa gratii doar doi ani. Acum, in urma ispravii pe care a facut-o risca sa ajunga din nou in spatele gratiilor. Intreaga scena s-a petrecut in comunaLocalnicii spun ca barbatul ar fi consumat alcool la magazinul respectiv, iar asta i-ar fi dat curaj. Daca oamenii legii vor stabili ca se face vinovat pentru tentativa de viol isi va petrece urmatorii ani dupa gratii. Deocamdata barbatul este cercetat in stare de libertate.