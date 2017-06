ACCIDENT foarte GRAV, in ROMANIA! Politistilor nu le-a venit sa creada cand au vazut cine era in masina

Oana Radu a povestit pe blogul ei ca a fost implicata intr-un accident rutier, dar a avut noroc cu iubitul ei care i-a salvat viata.

”Imi amintesc ca ne-am intors, ne-am rasucit, si ne indreptam catre o rapa din afara carosabilului.. Atunci, iubitul meu a luat mainile de pe volan, si s-a aruncat asupra mea efectiv, luandu-ma in brate pentru a ma proteja. Am deschis ochii jos, infipti intr-un gard. Eu stateam pe scaunul din dreapta fata, si nu purtam centura, desi, de cate ori sunt la volan, chiar daca am de condus 2 minute, imi pun centura.

Ideea este ca el mi-a salvat viata, sau m-a salvat de la un incident foarte grav, fiindca puteam sari prin parbriz , sau sa ma lovesc foarte rau.. Atunci mi-am dat seama ca ma iubeste Dumnezeu, dar ca si el este in stare sa isi dea viata pentru mine!”, a scris Oana Radu pe blogul personal.