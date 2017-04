Accident GRAV pe DN7. Doua persoane au fost grav ranite

Accident

Doua persoane au fost grav ranite si alte doua persoane au suferit rani usoare in urma unui accident rutier produs joi seara, in urma coliziunii dintre automobil si un TIR, pe DN7, in zona barajului din nordul orasului Ramnicu-Valcea, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie (IPJ) Valcea.

Persoanele ranite se aflau in automobil in momentul impactului cu TIR-ul. Doua dintre victime au ramas incarcerate si au avut nevoie de interventia echipajelor de descarcerare pentru a fi scoase din masina. Persoanele descarcerate erau inconstiente atunci cand au fost preluate de echipajele medicale pentru a fi transportate la spital.

Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Valcea, Gabriel Popescu, in accident a fost implicat un automobil marca Logan care circula pe ruta Ramnicu Valcea - Pitesti. Automobilul a patruns pe contrasens in derapaj, in conditii de carosabil umed si de neadaptare a vitezei si a intrat frontal intr-un TIR.



Sursa: agerpres.ro