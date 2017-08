Accident rutier mortal! Un motociclist si-a pierdut viata

Circulatia rutiera este oprita, joi dimineata, pe Centura Capitalei, in localitatea Popesti-Leordeni din judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in urma caruia un motociclist si-a pierdut viata, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane, precizand ca traficul rutier este blocat in zona.

Accidentul a avut loc in jurul orei 9.30, la kilometrul 31+800 de metri, pe sensul de mers Berceni - DN4, unde un motociclist a intrat pe contrasens, fiind lovit de un autoturism. In urma impactului, motociclistul si-a pierdut viata.

La aceasta ora, traficul pe Centura Capitalei este blocat.

Tot joi dimineata, circulatia rutiera s-a desfasurat ingreunat, pe soseaua de centura a Capitalei, in localitatea Chiajna din judetul Ilfov, unde s-au format coloane de masini, dupa ce un autotren s-a defectat si a ramas blocat pe sosea.

