Un barbat a murit si o femeie este in stare grava dupa un accident cumplit petrecut sambata in Rupea, in judetul Brasov.

Masina, in care se aflau cei doi, a intrat pe contrasens si s-a izbit de o cisterna.

Din primele cercetari, soferul de 37 de ani a mers cu viteza prea mare pe soseaua uda de ploaie si a pierdut controlul volanului. Celalalt sofer, care circula regulamentar, a incercat zadarnic sa il evite. S-a rasturnat cu cisterna in afara soselei, dar nu a patit nimic.

La fata locului a ajuns un echipaj de la descarcerare care a scos-o din masina pe femeia inconstienta si a dus-o de urgenta la spital. Victima de 31 de ani are traumatisme severe. Traficul in zona a fost blocat mai bine de o ora.