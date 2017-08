Accident SOCANT! 33 oameni au fost RANITI: "Era sange peste tot"

33 de oameni au fost raniti in urma coliziunii dintre un tren si o masina goala in Philadelphia, Statele Unite ale Americii, in apropierea unei statii, scrie presa locala, potrivit Reuters.

Trenul a lovit masina intr-o intersectie, inainte de miezul noptii (ora locala).

”Fata mea a lovit peretele vagonului, am facut o gaura mare in perete(...). Era sange peste tot”, a povestit un masager pentru postul de televiziune NBC 10.

In accident a fost ranit si conductorul trenului, iar alti patru oameni se afla in stare grava la spital.

