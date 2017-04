ACCIDENT TERIBIL pe DN2, in Ialomita. Trei oameni au murit - FOTO, VIDEO

Un teribil accident rutier a avut loc marti pe DN2, in judetul Ialomita. Autoritatile au declansat planul rosu de interventie, iar la fata locului a fost trimis si un elicopter pentru a prelua victime. Trei persoane si-au pierdut viata si alte patru au fost ranite foarte grav.

Accidentul s-a produs in conditiile in care un barbat de 59 de ani, din judetul Ilfov, care conducea un autoturism din directia Urziceni catre Bucuresti, a patruns in derapaj pe contrasens si a intrat frontal intr-o autoutilitara condusa de catre un tanar de 26 de ani, din judetul Neamt. In urma impactului autoturismul a fost proiectat pe sensul sau de mers, moment in care a fost acrosat de un alt autovehicul, condus de un barbat de 38 de ani, din judetul Bacau.