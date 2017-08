Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Accident teribil la Iasi. Una murit pe loc dupa ce a intrat cu masina intr-un refugiu de tramvai din. Accidentul a avut loc in jurul orei 4:20. Tot in jurul acestei ore un martor a cerut ajutor prin numarul unic de urgente 112. La fata locului au ajuns de indata medicii, pompierii si politistii. Taximetristul, un barbat in varsta de 63 de ani, domiciliat in comuna Scanteia a suferit rani cumplite si a"Am fost solicitati la ora 4:24 sa intervenim pe soseaua Nicolina pentru unrutier cu. A fost imediat dirijat un echipaj medical de urgenta tip C2 cu medic, care la locul solicitarii a gasit un barbat in stop cardio-respirator, traumatism cranio-cerebral si fracturi costale bilaterale. Pacientul a fost resuscitat timp de 45 de minute, insa fara rezultat pozitiv. Ulterior a fost declarat decesul", a declarat Nicolai Pralea, purtator de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi.Politistii au deschis unsi fac cercetari pentru a stabili ce s-a intamplat.Accidentul pare inexplicabil. Practic, Vasile A. a intrat in plin in. Exista cateva posibilitati, insa nimic nu s-a confirmat pana acum. Este posibil ca barbatul sa fi adormit la volan sau sa i se fi facut rau. Asta urmeaza sa se stabileasca in urma anchetei."Politistii au deschis un dosar penal si au dispus efectuarea necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului, iar cercetarile continua", a precizat Anca Vijiac, purtator de cuvant al Inspectoratului deJudetean Iasi () Iasi.Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la Institutul de Medicina Legala () Iasi pentru. Acolo urmeaza sa se afle ce s-a intamplat cu soferul. Din fericire, in autoturismul echipat taxi se afla doar soferul, insa un client s-ar fi putut afla in masina cu pricina si totul s-ar fi putut termina mai rau decat atat.Dumnezeu sa-l ierte!