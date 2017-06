Persoane publice, jurnalisti si medici, care au auzit de cazul ei, au propus o serie de solutii care ar putea sa vina in salvarea ei.





"Exista o terapie care pe plan mondial se numeste biorezonanta, bazata pe medicina cuantica si formata dintr-o aparatura si mai multe computere care diagnostigheaza fiecare portiune a organismului si evalueaza daca exista vreo ibratie energetica care e deviat de la normal. Este atat de desteapta aceasta aparatura, incat biorezonanta introduce cu sens schimbat acele bioenergiei celulare care contrabalanseaza. Prima etapa care infiltreaza o boala este bruiajul informatiilor celulare. Celula nu mai stie cand sa se inmulteasca, cand sa se hraneasca, cand sa moara. A doua etapa a infilitratrii bolii, iar nu da suferinte si este o stricare a campului energetic al omului. Abia a treia etapa implica suferinta, atunci cand organul este afectat. Aceste computere ajung in prima etapa ca la prima analiza sa afiseze pe ecran daca sufletul pacientului este prea incarcat de emotii puternice. Exista si o doamna in Bucuresti care dupa ce 30 de ani s-a ocupat cu acest lucru intr-o clinica in Munchen si a deschis in Bucuresti o clinica atat de bine dotata, la standarde internationale. A spus asa ca daca mai are Denisa celule sanatoase, atunci bioinformatia si aceasta biorezonanta o poate ajuta", a povestit Florin Condurateanu la WOWbiz.