Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

O situatie semnalata de zeci si zeci de persoane in ultima vreme pare ca nu mai are rezolvare in oras. Compania de electricitateS.A. a ajuns sa lase tot mai multe zone din oras in bezna. Noapte de noapte iluminatul stradal nu este functional, spre nemultumirea a tot mai multor ieseni. De aceasta situatie par ca s-au saturat si sefii administratiei locale. Municipalitatea a ajuns la disperare din cauza furnizorului de electricitate Delgaz Grid S.A., fostul E.ON.Tot mai multe retele deau inceput sa cedeze in oras, iar iesitul noaptea pe strazi este o adevarata aventura. Culmea, cei de la Delgaz Grid nici nu se grabesc sa remedieze situatia, spre nemultumirea sefilor din primarie. O parte din iluminat a cedat si de la ultima furtuna care s-a abatut asupra orasului. Numai ca furnizorul de electricitate nu pare dispus sa se grabeasca sa remedieze situatia."In ultimele zile s-au inregistrat multe deficiente ale iluminatului stradal in municipiul Iasi. Vreau sa precizez de la inceput ca responsabil de aceste probleme este distribuitorul de, responsabil de functionarea optima a iluminatului public din municipiul. Impreuna cu colegii mei din, am facut un inventar al zonelor cu probleme de iluminat public, lista pe care am trimis-o pentru remediere urgenta. Ceea ce este de netolerat din partea furnizorului, este faptul ca atunci cand iesenii apeleaza telefonic call center-ul privind problemele la iluminatul public, li se raspunde ca este problema Primariei, ceea ce este o mare minciuna", a spus primarul Mihai Chirica.Iluminatul public este defect in zona strazii Mihai din Tatarasi, pe strada Mitropolit Varlaam -intre aleea Nicolina si Gara Nicolina, dar si in zona Spitalului "Sf. Sava", unde opt stalpi nu sunt functionali, dar si pe Soseaua Bucium la restaurantul Bellaria. Culmea, iluminatul stradal nu functioneaza nici macar in fata propriului sediu Delgaz Grid din strada Petru Movila. Dupa ce o furtuna a rupt acoperisul sediului Delgaz Grid, reprezentantii companiei nu s-au sinchisit sa remedieze situatia nici la ei in "curte".O alta problema este si cea de pe bulevardul Carol I din fata Garnizoanei militare. Iluminatul stradal nu functioneaza nici pe strada Ghica Voda, de la strada Sf. Lazar la strada Zlataust, pe strada Zmeu si chiar pe A.Panu. Sefii primariei au mai gasit probleme si in zona bulevardului Tutora, de la Podu Ros spre bulevardul Primaverii, dar si pe strada Silvestru. Tot pe bulevardul Primaverii- zona Splai Bahlui Mal Drept nu functioneaza iluminatul la zeceornamentali, iar alti sase stalpi din aleea Tudor Neculai au fost lasati de izbeliste.Probleme cu iluminatul publicsunt si in Piata Unirii, pe strada Gandu, strada Musicescu si strada Arcu, dar si pe strada Pacurari, intre intersectia cu strada Neculau spre semaforul de la Moara 1 Mai, dar si in zona Niciman. O alta problema este si la Plopii fara Sot."Precizez ca marea majoritate a retelelor deapartin S.C. Delgaz S.A., iar ei au obligatia de a asigura energia la corpurile de iluminat. Primaria are in gestiune corpurile de iluminat public la care asigura mentenanta in cel mai scurt timp de la primirea sesizarii. Ei au o singura echipa detasata pentru Iasi, dar care era in alt judet in momentul in care i-am apelat. Nu este normal asa ceva. Un contract trebuie respectat de toate partile", a mai spus primarul Mihai Chirica.In prezent, compania/Delgaz Grid sta pe un butoi de pulbere din cauza angajatilor din sistem care sunt tot mai nemultumiti de felul in care sunt exploatati si obligati sa lucreze in conditii de risc maxim pe instalatii vechi care nu mai prezinta nicio siguranta. Numai in luna august, doiai E.ON/Delgaz Grid si-au pierdut viata in timp ce faceau interventii la retelele uzate din localitatile Miroslava si Mircesti, iar colegii acestora sunt de-a dreptul speriati in fiecare zi de munca, ceea ce a dus la mai multe demisii din cadrul E.ON/Delgaz Grid in ultimele zile."Cata nesimtire este la nivel de conducere! Nu a venit unu sa ne consoleze, sa ne încurajeze, sa ne întrebe si pe noi electricienii care intram în instalatiile astea, vai de mama lor daca pot sa faca ceva sa trecem peste socul asta! Pun toata vina în seama electricienilor si nici în al doisprezecelea ceas nu iau o hotarâre care sa ne faca meseria mai sigura si frumoasa. Au investit bani grei în echipamente de protectie, dar deloc în siguranta instalatiilor în locurile periculoase. Pentru investitii nu sunt fonduri! Pacat... Mare pacat!", a sris Ionut C, angajat al E.ON din Iasi, pe grupul privat al angajatilor din sistem.Pentru ca nu sunt ascultati de sefi si pentru ca nu exista comunicare in cadrul companiei, angajatii E.ON/Delgaz Grid au creat un grup pe Facebook unde au rabufnit cula adresa sefilor."Acum este momentul sa facem ceva, doar uniti ne putem face auziti. Sindicatul cred ca nu exista dupa cate vedem, de fapt el exista doar atunci cand trebuie sa îsi culeaga laudele ca au mai «facut» ceva. Rusine celor ce conduc aceasta companie pentru modul de abordare a acestor probleme si neinteresul de care dau dovada, îsi urmaresc doar functiile si cam atat. Este ora schimbarii colegi, este timpul sa facem ceva, daca acum nu schimbam mentalitatea companiei, gânditi-va ca urmatorul poti fi chiar tu!", a spus Eduard L, angajat al E.ON, pe grupul privat al angajatilor din sistem.Cea mai mare problema a salariatilor E.ON este numarul mic de angajati care nu mai face fata avariilor si solicitarilor, mai ales in cazul furtunilor, atunci cand avariile din sistem sunt foarte multe."Musai trebuie completate echipele cu oameni pregatiti, cu aptitudini de electrician, nu cu electricieni-sudori-gazari-soferi, e vorba de viata noastra si de cei din echipa in care trebuie sa avem baza. Asta înseamna o echipa, nu unul munceste, unul se uita. Echipele sa se faca in functie de volumul de instalatii, nu dupa criterii economice, nu e nici o economie sa îti omori angajatii cu munca supranormata. Cei care au ajuns sus, cum au ajuns în varful piramidei? Sa nu uite ca piramida se sprijina întotdeauna pe o baza, noi suntem baza", este de parere Egidiu D, angajat al E.ON din Iasi.Agentia Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a aplicat peste 200 decatre E.ON/Delgaz Grid în ultimii doi ani. Cele mai multe sanctiuni au fost date pentru probleme legate de accesul la retea, dar si pentru facturarile gresite sau problemele intampinate la reteaua de distributie. Totodata, de la inceputul anului, peste 50 de reclamatii au fost depuse la Comisariatul Judetean pentruIasi referitor la E.ON/Delgaz Grid. Dintre acestea, 34 se refera la serviciile de furnizare a energiei electrice, iar alte 16 la furnizarea gazelor.Vlad ROTARUvlad.rotaru•bzi.roVlad ALEXAvladalexa•bzi.ro