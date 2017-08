Aceasta este cea mai mare dorinta a Silvanei Riciu! Cantareata si-a propus asta in ultima vacanta - FOTO

Silvana Riciu

este o persoana, cu frica lui Dumnezeu! O dovedeste din plin felul in care ea este aplecata spre biserica, dar si faptul ca, ori de cate ori are ocazia, se duce sa viziteze osi sa se roage! Indragita cantareata de muzica populara incearca sa le insufle si copiilor ei, Luca si Andrada, dorinta de a fi apropiati de! Poate tocmai de aceea, in vacanta pe care a avut-o in aceasta vara, in mare parte din ea, Silvana a calatorit impreuna cu micutii ei in locuri sfinte!«Vara aceasta am fost tot pe drumuri. N-am stat aproape deloc acasa. Mi-am impartit timpul intre multele spectacole pe care le-am avut prin tara si mersul la manastiri. Am luat-o cu mine si pe fetita mea, nu si pe baiat. Mi-ar fi fost greu sa ii iau pe ambii copii la concerte. Impreuna fac multe nebunii, dar separat sunt cuminti. Am mers si toti trei impreuna prin diferite locuri, am calatorit cu trenul, ne-am distrat, ne-am rasfatat, ne-am jucat si ne-am bucurat de fiecare clipa petrecuta impreuna, insa doar o parte din concediu. Pot spune ca sunt o mama fericita si iubita extraordinar de mult de copiii ei», a spus cantareata.«Ne alintam toti trei de parca sunt si eu copil ca ei. Am fost si la Manastirea Dervent cateva zile si ne vom mai duce in vacanta asta, fiindca acolo ne simtim cel mai bine. Mi se umple inima de bucurie cand ii vad pe micutii mei rugandu-se. Mergem toti trei in manastire, ne asezam in genunchi, ne rugam, pupam icoanele, le citesc carti pentru copii despre credinta si Dumnezeu, mai mult, ne rugam impreuna inainte de culcare. Pentru mine, credinta este foarte importanta si vreau sa ii cresc in spiritul acesta al credintei in Dumnezeu. Vreau sa am o viata placuta lui Dumnezeu. Ma straduiesc sa traiesc frumos si sa fiu om bun», a mai declarat Silvana Riciu!