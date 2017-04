Un mormant din secolul al XIV-lea prezinta un caz rar de ''nastere in cosciug''. Mai exact, fetusul unei femei decedate insarcinate a fost expulzat in mormant.

Specialistii spun ca aceasta "nastere in cosciug" se produce in urma presiunii gazelor din interiorul cadavrului in descompunere.

"In acest caz avem o expulziune partiala a unui fat de 38-40 de saptamani care a fost gasit in tractul genital", spune Deneb Cesana, unul dintre cercetatorii de la Universitatea din Geneva, conform Seeker.

Mormantul a fost gasit in cimitirul hostelului San Nicolao di Pietra Colice, la aproximativ 72 de kilometri de Geneva, in regiunea Liguria.

In mormant se mai aflau si doua cadavre, ale unui copil de 12 ani si altul de 3 ani.