Denisa Raducu se lupta sa faca fata bolii cumplite care nu-i mai da pace si care se agraveaza tot mai mult de la o zi la alta. Daca initial, artista impreuna cu echipa ei, s-au straduit sa pastreze aparentele si simuleze o normalitate a situatiei, lucrurile s-au schimbat.

Pagina de Facebook a artistei, candva activa, a devenit complet pustie si atat artista, cat si echipa ei, nu mai au puterea sa tina legatura cu fanii.

rugaciune. Unul din fanii Denisei a indraznit chiar sa-i fotografieze moastele unor sfinti si sa ataseze imaginea pe contul Denisei, in speranta unei minuni.

Citeste si: Cei care o indragesc pe artista se straduiesc sa o ajute chiar si de la distanta, printr-un sfat, o recomandare, o. Unul din fanii Denisei a indraznit chiar sa-i fotografiezeunor sfinti si sa ataseze imaginea pe contul Denisei, in speranta unei minuni.Citeste si: Dovada ca Denisa Manelista are un suflet extraordinar! Iata ce a facut pentru niste tinere nevoiase - FOTO

"Le cunoşti aceste sfinte moaşte. Dacă te rogi din tot sufletul o să facă minuni mari, iti doresc multă sănătate şi însănătoşire grabnică", i-a transmis barbatul.

"Daca puteti transmiteti mesajul mamei lui Denisa ca o rog sa incerce sa o duca la Sfantul Arsenie Boca, daca medicii si tratamentele nu dau rezultate puterea Domnului este mare,sa incerce cu orice pret sa ajunga cu ea acolo sau cel putin cu o bluza de a ei sa atinga crucea Sfantului ARSENIE BOCA,inteleg ca in aceste momente mama Denisei este disperata de aceea o rog sa incerce ceea ce am scris mai sus!", "Ai încredere în Dumnezeu şi să vezi că o să te faci bine că Dumnezeu are grija de persoanele cu suflet bun şi fii tare in continuare niciodată să nu îţi pierzi credinţa şi speranţa roagate in continuare la bunul Dumnezeu să facă minunea ca să te faci bine", sunt alte mesaje din miile primite de Denisa si in care este incurajata sa isi indrepte gandurile catre Dumnezeu.

sursa: WOWBiz.ro