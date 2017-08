Acest motociclist mergea linistit pe strada, insa ce i s-a intamplat il va marca pe viata - VIDEO

Unii oameni au un ghinion teribil. Este exemplul unui motociclist din Beihai ( China), care, in timpul unei plimbari linistite de seara, a avut parte de socul vietii sale. Cu doar cateva clipe inainte ca el sa treaca printr-o anumita zona, asfaltul s-a surpat si s-a creat o groapa imensa. Barbatul a sesizat ca ceva nu este in regula si a micsorat viteza, insa nu a apucat sa observe ce anume se intamplase acolo. Asa ca a ajuns cu scuterul direct in groapa imensa.

Imediat s-au sesizat ceilalti soferi care i-au sarit in ajutor, dar acest lucru nu a mai fost redat pe filmarea de pe Youtube. Probabil ca barbatul a scapat totusi cu viata, pentru ca a redus viteza.

