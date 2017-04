• In urmatoarele luni in acest imobil din municipiul Iasi se vor lua o serie de decizii vitale pentru locuitorii judetului • Dupa ani de zile de incertitudini, se pare ca lucrurile intra pe un fagas normal • Cladirea are o incarcatura istorica aparte • In urma cu cateva decenii, in acel loc s-au petrecut lucruri abominabile, care au ramas in istorie ca o pata neagra •



In centrul municipiului Iasi, in apropiere de Piata Unirii, se afla un loc ce are o incarcatura aparte pentru istoria orasului. Foarte multi ieseni trec zilnic pe langa acel loc fara sa stie cu exactitate ce s-a petrecut cu decenii in urma acolo. Acum, autoritatile vor demara un proiect pentru reintegrarea in circuit a acestui imobil, proiect care are mai multe etape. Este vorba de sediul Consiliului Judetean Iasi din strada Vasile Alecsandri.



Spatiul de la numarul sase va servi atat ca sediu pentru Consiliu, cat si ca muzeu pentru ceea ce s-a petrecut in urma cu 75 de ani. Cladirea din strada Vasile Alecsadndri a adapostit in anii celui de-al Doilea Razboi Mondial Chestura Politiei. In acest loc, in 1941, au fost adusi cetatenii evrei vânati de soldatii germani, în baza unei întelegeri cu armata Româna si o parte a populatiei din Iasi.



Cei care au supravietuit macelului de la Chestura au fost dusi cu trenurile mortii spre Calarasi si Podul Iloaiei, iar din cauza conditiilor inumane, au murit peste 5.000 de oameni. În total, în timpul Pogromului de la Iasi au fost ucisi aproape 15 mii de evrei, mare parte din acestia fiind adusi in acele timpuri tocmai la Chestura Politiei, astazi actualul sediu al Consiliului Judetean.



modernizeze pentru a se muta. De cand au inceput lucrarile s-au investit peste doua milioane de euro, insa imobilul nu a fost inca refacut in totalitate. In ultimii ani s-au investit fie fonduri cu taraita, fie au fost probleme cu constructorii, iar lucrarea a stagnat de fiecare data. In urmatoarele saptamani, conducerea judetului va scoate din nou procedura la licitatie, proiectul urmand a fi gata cat mai curand.



Cum va arata cladirea



In interior situatia este clara. Practic, mai trebuie facute ultimele finisaje, dupa care se va trece la achizitia de mobilier pentru dotarea cladirii. La subsolul imobilului, constructorul a prevazut sapte camere care vor adaposti, in mare parte, arhiva institutiei. In afara de acestea, va mai fi o incapere de 26 metri patrati destinata centralei termice, o camera pentru centrala de ventilatie, una pentru copiatoare si doua incaperi pentru centrala telefonica. Subsolul are o suprafata totala de 470 metri patrati.



La parterul imobilului va fi o sala de conferinte de 134 metri patrati, care poate adaposti pana la 180 persoane. Acest spatiu va fi destinat in special sedintelor de plen ale consilierilor judeteni. Tot la parter vor mai fi un foaier, un oficiu si 30 birouri, in suprafata totala de 1.500 metri patrati. Tot la parter ar urma sa fie amenajat si spatiul pentru Muzeul dedicat Pogromului impotriva evreilor. In plus, muzeul Pogromului ca cuprinde si curtea interioara, pentru a aduce aminte de locul unde au fost insirati evreii acum 75 ani pentru a fi deportati.



La etajul unu va fi amenajat un foaier, dar si cinci sali de sedinte, trei oficii si 14 birouri pentru diferitele servicii din cadrul institutiei. Vor mai fi prevazute si birourile celor din executiv, respectiv al presedintelui, celor doi vicepresedinti si al secretarului judetului, dar si spatii pentru secretariatele persoanelor din conducere. Birourile de la etajul intai au capacitate de 44 persoane. Totodata, la mansarda va fi amenajat un foaier, o sala de sedinte de 75 metri patrati si alte 28 de birouri unde vor lucra aproape 90 de persoane.