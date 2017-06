Desi problema locurilor deeste una veche in Iasi, numarul amenzilor acordate soferilor care parcheaza sau stationeaza neregulamentar a crescut drastic in acest an. Daca pe parcursul anului trecut, la nivelul municipiului Iasi au fost aplicate de Politia Locala circa 9.000 de amenzi soferilor, in primele 6 luni ale anului curent, au fost aplicate deja peste 6.300 de, iar daca trendul va ramane constant, pana la finalul anului putem vorbi de circa 13.000 de sanctiuni aplicate pentru parcare si stationare neregulamentara pe drumurile publice."Pe parcursul anului 2016 au fost aplicate 9.952 decontraventionale conform OUG 195 din 2002 privind circulatia pe drumurile publice. De la inceputul anului 2017 si pana in prezent au fost aplicate 6.308 sanctiuni contraventionale conform actului normativ mentionat. Aceste sanctiuni au fost aplicate pentru oprire interzisa - caz in care este vorba despre 2-3 puncte amenda si 2 puncte penalizare, stationare interzisa - caz in care se aplica 4-5 puncte amenda si 3 penalizare, iar in cazul patrunderii autovehiculelor pe acces interzis se aplica 2-3 puncte amenda si 2 puncte penalizare", a declarat Daniel Ungureanu, purtator de cuvant al Politiei Locale Iasi.Cele mai grave situatii se intalnesc mai ales in zona centrala a orasului si in preajma institutiilor publice, acolo unde lipsa locurilor de parcare ii obliga pe multi conducatori auto sa parcheze in locurile nepermise.In multe cazuri, soferii sunt nevoiti sa opreasca doar pentru cateva momente in zona unitatilor de invatamant pentru coborarea si urcarea elevilor, insa si acest lucru reprezinta o incalcare a legii si de multe ori se ajunge la amendarea conducatorilor auto, desi acestia sunt constransi sa parcheze sau sa stationeze neregulamentar.Pentru ca numarul autoturismelor dina crescut simtitor de la inceputul anului, reprezentantii Serviciului Siguranta Circulatiei din cadrul Politiei Locale Iasi sustin ca au fost incepute mai multe campanii de informare si indrumare a soferilor in asa fel incat acestia sa respecte pe cat mai mult posibil regulile de circulatie pentru a nu ingreuna traficul rutier."Dacaeste in sprijinul cetateanului, noi vrem sa dovedim acest lucru prin masurile pe care le luam. Noi nu avem ca tinta amendarea soferilor care incalca regulile de circulatie pe drumurile publice, ci urmarim aplicarea de masuri coercitive pentru a veni cu altfel de solutii. Se fac campanii de informare in zonele unde se opreste si se stationeaza neregulamentar, iar de multe ori avem o reactie pozitiva din partea soferilor si nu se ajunge la amenzi. Conducatorii auto sunt indrumati de politistii locali sa parcheze in alte zone, iar acolo unde se ignora recomandarile politistilor locali, se aplica amenzi", a declarat Liviu Zanfirescu, sef Serviciudin cadrul Politiei Locale Iasi.Pentru ca lipsa locurilor de parcare a devenit o problema tot mai grava, cei de la Politia Locala sustin ca s-au facut adaptari din mers pentru a nu se ajunge la amenzi pe banda rulanta, ci la solutii pentru soferi."Exista aceste disfunctionalitati si pericole in trafic create din cauza parcarilor si stationarilor autoturismelor in zona intersectiilor si bulevardelor aglomerate sau chiar a trecerilor de pietoni. De multe ori sunt locuri de parcare libere, insa cu toate acestea exista multi soferi care parcheaza din lejeritate in apropierea insitutiilor publice si a altor puncte de interes. Insa pentru a nu bloca traficul este bine sa parcam masinile in locurile disponibile si sa mai mergem putin pe jos. In zona unitatilor scolare avem politisti locali care permit oprirea masinilor pentru coborarea si urcarea elevilor. Avand in vedere situatiile din aceste zone, nu putem aplica amenzi, ci trebuie sa venim cu alte solutii in sprijinul cetateanului. Spre exemplu, la Scoala Gheorghe Asachi de langa Palat, unde pot opri parintii ca sa-si lase copiii la scoala? Trebuie sa le oferim aceasta posibilitate", a explicatIn momentul de fata, la nivelul orasului Iasi exista circa 4.000 deale municipalitatii. Daca in anul 2011 existau 134 mii autoturisme inmatriculate la Iasi, in anul 2014, numarul acestora a crescut la 162 mii, iar in anul 2016 la 173 mii.Astfel, daca in perioada 2011 - 2016, numarul masinilor inmatriculate la nivelul judetului Iasi este de aproape 40 mii, pe parcursul acestui an, dupa eliminarea timbrului de mediu, numarul autoturismelor inmatriculate a simtit o crestere uriasa, cu circa 25 la suta fata de perioada similara a anului precedent.Reprezentantii Politiei Locale care se ocupa de gestionarea traficului sustin ca aceastade masini nu face altceva decat sa accentueze si mai mult problema, insa trebuie sa se gasesaca solutii care sa vina in sprijinul cetatenilor."Daca pana anul trecut, numarul deinmatriculate in Iasi avea o crestere intre 4 si 6 la suta pe an, anul acesta asistam la o invazie de masini inmatriculate la nivelul Iasului. De la inceputul anului si pana in prezent avem deja o crestere cu 25 la suta a numarului de autoturisme inmatriculate fata de perioada similara a anului trecut, iar pana la finalul anului cu siguranta vor fi mai multe. In aceste conditii trebuie sa ne adaptam zi de zi la nevoile cetatenilor", a mai explicat seful Serviciului Siguranta Circulatiei din cadrul Politiei Locale Iasi.Planurile pentru viitorul apropiat al municipalitatii iesene pentru decongestionarea traficului sunt crearea de locuri de parcare longitudinale pe bulevardele aglomerate, iar pentru viitorul indepartat crearea a circa 2.000 locuri de parcare, multe dintre ele cu parcometre, in diferite zone ale orasului."Exista un proiect al municipalitatii iesene pentru realizarea de parcometre pe mai multe bulevarde importante din oras. Totodata, se are in vedere realizarea de parcari longitudinale, asa cum este cazul pe strada Sfantul Lazar. In prezent se realizeaza astfel de parcari si pe bulevardul Dimitrie Cantemir, acolo unde prima banda va fi destinata parcarilor", a mai explicat Liviu Zanfirescu, sef Serviciu Siguranta Circulatiei din cadrul Politiei Locale Iasi.