Acesta este doar inceputul! Maricel Popa a ajuns la disperare! Amanunte incendiare din Consiliul Judetean Iasi

Judetul Iasi se confrunta cu o situatie delicata. Din cauza conflictelor politice izbucnite la varful judetului au ajuns sa sufere si comunitatile locale. De aceasta data totul se invarte in jurul finantarilor derulate prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL).Disputa a plecat de la, presedintele Consiliului Judetean Iasi. Acesta nu vrea sa renunte la finantarile pentru drumurile judetene spre nemultumirea primarilor din judet care risca sa nu vada un leu pentrucomunala. Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene ar fi trebuit sa anunte de ceva timp care sunt proiectele aprobate pentru judetul Iasi, insa acest lucru intarzie sa apara.De altfel, primarii din judet au pornit deja razboiul cu Maricel Popa si i-au cerut acestuia sa renunte la o parte din fondurile destinate infrastructurii. Unul din primarii care se pot trezi farapentru comunitatea locala estede la Schitu Duca. Primarul a aratat ca oamenii din comuna au nevoie de drumuri, insa proiectul este in pericol din cauza sefului CJ."Acum cateva saptamani dumnealui trebuia sa se duca si sa renunte la o parte dinalocate judetului in favoarea comunelor, dar nu a facut asta. El trebuia sa se consulte cu noi, primarii, pentru o prioritizare a proiectelor. Nu poti sa lasi judetul doar cu drumuri judetene, gradinite si crese. Maricel Popa a luat tot pe drumurile judetene si atunci de unde sa se mai dea si pentru drumurile comunale? In plus, unele comune se incadreaza la proiecte pentru apa si canalizare, iar altele nu. In Schitu Duca nu pot face proiecte pepentru apa sipentru ca sunt insi sunt in. In acest caz, am nevoie de proiecte pentru drumuri. Il avertizez din nou pe Maricel Popa ca daca raman pe dinafara voi lua oamenii din comuna si voi face greva pentru a ne cere drepturile", a spus Mihai Mihalache.Valoarea totala solicitata pentru reabilitarea a 25 de artere judetene este de 487 milioane de lei, suma pe care primarii vor insa sa o imparta si pentru. Numai ca Maricel Popa nu vrea sa renunte la aceste fonduri spre nemultumirea alesilor locali care i-au batut obrazul."Consiliul Judetean este unul care reprezinta pe toti iesenii, un consiliu care trebuie sa apere interesele comunitatilor locale. Consider ca localitatea pe care o reprezinta este indreptatita sa primeasca macar un proiect. In alte judete s-au rezolvat finantarile, numai la noi este incert din cauza presedinteluicare vrea ca toti banii alocati pe infrastructura sa fie directionati catre drumurile judetene. Primarii nu au cerut nimic anormal, ci doar ca o parte din acesti bani sa fie dati pentru drumurile comunale. Eu doresc binele iesenilor si doresc ca programul de guvernare sa fie pus in aplicare si la Iasi. Presedintele CJ si totodata al PSD Iasi trebuie sa accepte dialogul. Cu totii trebuie sa fim o echipa", a mai spus primarul comunei Schitu Duca.