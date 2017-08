piept de pui invelit in sunca

Pentru oaspeti, poti pregati reteta aceasta, iar ei vor fi definitiv „cuceriti“ de gusturi si arome.

2 buc.

150 g sunca

2 dovlecei

8 catei usturoi

4 felii

sare

piper

ulei

100 g

putin sarata, rasa

Tai pieptii de pui in patru, ii cureti, ii speli si ii usuci in servetele absorbante. Ii asezi pe un

, pui peste ei folie de plastic si ii bati cu grija sa nu distrugi fibra carnii.

Separat speli, cureti dovleceii si ii tai feliute. Incingi ulei intr-o tigaie, ii sotezi cateva minute, adaugi usturoiul si ii lasi deoparte. Dupa ce s-au racorit, presari peste amestecul din tigaie branza rasa si amesteci.

Asezonezi, dupa gust, carnea cu sare si piper, intinzi peste ea o felie de sunca si 1-2 linguri de umplutura, netezesti si rulezi. Procedezi la fel pana cand termini toate ingredientele. Imbraci fiecare rulou in feliute de sunca, apoi le legi sau le prinzi cu scobitori. Torni putin ulei int-o tava, asezi rulourile de pui si acoperi tava cu folie de aluminiu, avand grija ca aceasta sa nu atinga carnea. Dai tava la cuptorul incins si tii aproximativ 20 de minute, apoi scoti folia si stropesti rulourile cu sosul format in tava. Mai tii pana cand se rumenesc frumos rulourile si scoti tava.

Lasi sa respire si poti servi cu o

preparata dupa gust.

Ingrediente (pentru 4 portii):Mod de preparare: