Acesti angajati din Primaria Iasi detin destinele afaceristilor. Au terenuri si salarii ce trezesc invidia

Cristinel Tarna Carla Olariu si Elena Hertanu

• Ti se rupea inima cand te gandeai la salariile functionarilor din primarie • O parte din angajatii de la Urbanism au primit si o mie de euro in plus la salariu • Functionarii au terenuri, case si conturi • Sunt identificate depozite bancare si de 100 de mii de euro • Noul arhitect-sef este de departe cel mai bogat angajat din Palatul Roznovanu



angajati din Primaria Iasi lucreaza la Serviciul Urbanism. Functionarii din acest Serviciu sunt bombardati zilnic cu solicitari din partea dezvoltatorilor imobiliari care doresc sa construiasca in mai multe cartiere din oras. Nu de putine ori, intarzierile masive de eliberare a actelor au fost puse pe seama lipsei de personal, dar si al salariilor mici.



In realitate, situatia este alta. O parte dintre functionarii de la Urbansim nu o duc deloc rau. Au salarii de aproape 3000 de lei, la care se adauga si marirea recenta de 20 la suta. In aceste conditii, tot sa lucrezi la stat, in timp ce angajatii din domeniul privat se zbat pe un salariu mediu, fara alte beneficii. Nici averea functionarilor nu este de neglijat, terenurile si conturile bancare conturand o alta imagine a simplului functionar. Proprietarii mai multor afaceri imobiliare sunt exasperati ca sunt plimbati de functioanarii de la Urbanism, uneori fara noima.



"De cand a venit noul primar s-a mai schimbat ceva, dar nu cu mult. M-am dus cu dosarul, am depus actele pentru un bloc. Am intrebat daca mai trebuie ceva. Au spus ca nu si ca trebuie sa revin peste o saptamana. M-am intors dupa avize. De data asta au mai spus ca trebuie acte. Am intrebat de ce nu mi-au spus de la inceput. Au raspuns ca s-au uitat mai atent. Nu trebuiau sa fie atenti de la inceput? Nu pentru asta sunt platiti? Acolo mai este o problema cu modul in care se judeca. Daca un vecin spune ca nu-i place, nu primesti autorizatie. Chiar daca proiectul respecta toata legislatia. Am construit un bloc cu o intarziere de 8 luni pentru ca vecinului nu i-a placut distanta dintre stalpii de iluminat. Am aratat proiectul avizat de E.ON. A trebuit sa modific. Se lucreaza foarte greu", a spus un dezvoltator din zona Bucium, care a dorit sa ramana anonim.



Salariu de aproape 3000 de lei



Unul dintre angajatii cu vechime la Serviciul Urbanism este Cristinel Tarna. In calitate de consilier principal, Tarna castiga lunar 2350 lei. Dupa decizia Guvernului de marire a lefurilor in sistemul bugetar, functionarul castiga lunar inca 470 lei, ajungand la 2820. Anual, marirea depaseste nivelul de o mie de euro. Conform declaratiei de avere, Cristinel Tarna detine un teren pe soseaua Tudor Neculai, o casa de 145 de metri patrati, doua autoturisme Chevrolet si Fiat, ambele fabricate in 2007. Dar, a contractat si sase credite in valoare de 308.100 lei. Venitul familiei este rotunjit de Cristina Tarna, angajata la Protopopiatul Iasi cu un salariu anual de 17.200 lei.



Conturi grase



Cu salariul bun apare si inginerul Mihaela Alupoaei, responsabila de zonele Pacurari, Copou, Gara-Arcu, Strapungere Silvestru. Angajata primariei a declarat un venit anual de 28.023 lei, adica un salariu de 2335 lei, la care se adauga si sporul de 20 la suta. Georgel Alupoaei, sotul acesteia, castiga anual 23.107 lei, fiind incadrat la Serviciul Urbanism din Consiliul Judetean Iasi. Cei doi detin un apartament de 55 metri patrati si un Renault Clio, fabricat in 2007.



Ana Maria Virlan, o colega de birou, declara inainte de marirea salariilor un venit anual de 24.854 lei, la care se adauga trei apartamente, o casa, imobile din care detine o cota parte. Conduce un autoturim Reanult Megane, fabricat in 2006, iar la capitolul conturi, sumele nu sunt neglijabile: 400 mii lei, aproape 90 mii de euro.



Nu in ultimul rand, Elena Ciobanu castiga anual suma de 28.309 lei, inainte de marirea aprobata de Guvernul Romaniei. Detine o casa pe strada Decebal, un autoturism Skoda Fabia, un depozit bancar de 25 de mii de eruo, dar si datorii 44 mii lei. Tot la Urbanism, la nivelul anului 2016, Violeta Olariu declara un salariu anual de 22.209 lei.



Vlad Olaru, sotul acesteia, este angajat la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi de unde primeste anual 41.289 lei. Implicata in mai multe scandaluri, din cauza unor oameni de afaceri nemultumiti, este Elena Hertanu, consilier pricipal la Urbanism, cu un salariu in 2016 de 28.198 lei. Detine un apartament, conduce un Hyundai Accent si are datorii la banca de 29 de mii euro.



Arhitectul sef este latifundiar



Alexandru Mustiata, este de departe cel mai bogat functionar din primaria Iasi. Venit din zona Botosani, Mustiata exceleaza la capitolul terenuri. Doar in municipiul Botosani, Mustiata detine aproxiamtiv patru hectare situate in intravilan. In judetul Botosani mai are in proprietate 10.860 de metri patrati intravilan si 15.900 metri patrati de teren agricol. Conform declaratiei de avere, detine un hectar de padure chiar in zona Cheile Bicazului, judetul Neamt. In Iasi a achizitionat un teren de 557 metri patrati si un apartament spatios ce masoara 104,86 metri patrati. Noul arhitect se mai lauda cu o casa in municipiul Botosani si alta in localitatea Bucecea.



