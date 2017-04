Actiune ampla de verificare a animalelor din curtile taranilor

In aceasta perioada, inspectorii de la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Animalelor (DSVSA) Iasi au demarat o actiune ampla de inventariere a animalelor crescute in gospodariile populatiei. La nivelul fiecarei comune, medicii veterinari consulta animalele pentru depistarea bolilor.



"lnspectia animalelor presupune atat depistarea animalelor cu semne clinice de boala cat si inventarierea animalelor existente in gospodarie, in raport cu efectivele inregistrate in Baza Nationala de Date (BND) si corelat cu activitatea de identificare si inregistrare a animalelor. Fiecare exploatatie nonprofesionala inregistrata in Registrul National al Exploatatiilor (RNE) trebuie inspectata cel putin o data pe an. In acest sens, rugam crescatorii de animale sa faciliteze accesul medicilor veterinari la adaposturile de animale si sa puna la dispozitia acestora toate informatiile si documentele solicitate: formulare de identificare a animalelor, formulare de miscare a animalelor, formulare de declarare eveniment, pasapoarte", spun reprezentantii DSVSA.



Crescatorii de animale au obligatia de a colabora cu medicii veterinari, sa permita accesul in gospodarie, sa anunte medicul atunci cand este inregistrata nasterea, moartea, sacrificarea, instrainarea sau cumpararea unui animal. Conform legii, crotaliile animalelor sacrificate trebuie predate medicului veterinar, iar in cazul bovinelor trebuie predat si pasaportul. In cazul comercializarii produselor animaliere, activitatea de vanzare directa sau de prelucrare trebuie inregistrata la DSVSA Iasi.