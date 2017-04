Activitate educativ-preventiva a politistilor ieseni la Liceul de Informatica - FOTO

La data de 10 aprilie, politistii din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii Iasi au desfasurat 3 activitati preventive, beneficiari fiind elevii Scolii Gimnaziale "I. Neculce" Iasi si Liceului Teoretic de Informatica "G. Moisil" Iasi.

Astfel, in intervalul orar 10.00-11.00, politistii impreuna cu reprezentanti ai Bibliotecii Judetene Gh. Asachi Iasi si ai Societatii Nationale Crucea Rosie din Romania – Filiala Iasi au desfasurat o activitate preventiva, care a vizat promovarea regulilor elementare de siguranta rutiera, dezvoltarea unui comportament antivictimal si antiinfractional in randul adolescentilor.

Voluntarii Societatii Crucii Rosii au prezentat tehnici de prim ajutor in caz de accident. Beneficiarii acestei activitati au fost 35 de elevi si 3 cadre didactice din cadrul Scolii Gimnaziale "I. Neculce" Iasi.

De asemenea, in intervalul orar 12.00-14.00, politistii au desfasurat 2 activitati educativ-preventive la Liceul Teoretic de Informatica "G. Moisil" Iasi privind cresterea nivelului de siguranta al elevilor in mediul on-line. In cadrul activitatilor, cei prezenti au primit informatii si sfaturi legate de siguranta pe retelele de socializare, evitarea postarii informatiilor sau fotografiilor personale in mediul on-line, pornografia infantila prin sistemele informatice, traficul de persoane si cyberbullying. Deasemenea, elevii au fost indrumati sa anunte persoanele adulte sau politia, atunci cand se transmit in mediul on-line mesaje care indeamna la comiterea de fapte antisociale. Relatarilepolitistilor de prevenire au fost insotite de materiale video cu continut preventiv privind tema dezbatuta.

Beneficiari au fost 360 de elevi (clasele a-IX-a si a-X-a) si 3 cadre didactice din cadrul Liceului Teoretic de Informatica "G. Moisil" Iasi.