Acuzatii fara PRECEDENT: Securistul Victor Ponta poate fi acuzat de ABUZ IN SERVICIU

Primarul general Gabriela Firea a declarat, la Romania TV, ca Victor Ponta poate fi acuzat de abuz in serviciu pentru declaratiile facute de la tribuna Palatului Victoria si pe Facebook. Firea a precizat ca "secretarul general al Guvernului nu are voie sa faca politica si sa transmita mesaje politice".

"Eu stiam ca secretarul general al Guvernului, care este, cel putin asa se considera domnia sa, domnul Victor Ponta, cel mai inalt functionar public din tara, nu are voie sa faca politica, sa transmita mesaje politice. Practic, secretarul general al Guvernului trebuie sa isi indeplineasca doar atributiile din fisa postului, potrivit legii 188 din 1999 privind statutul functionarului public. Deci, practic, pentru declaratiile politice de astazi de la tribuna Palatului Victoria si de pe Facebook, pentru ca asa a dorit sa se prezinte, poate fi acuzat de abuz in serviciu", a declarat Gabriela Firea, la Romania TV.

"Daca ar fi vrut sa se implice pentru aplanarea unor probleme din Bucuresti putea sa o faca in calitate de prim-ministru. Nu ii inteleg atitudinea, poate este prea tensionat, il depasesc problemele", a declarat Gabriela Firea, facand referire la recomandarea lui Victor Ponta pe pagina de Facebook care sustine ca Firea "sa isi faca datoria fata de cetatenii Bucurestiului, conform fisei postului".

Totodata, ea a sustinut ca premierul Sorin Grindeanu si Victor Ponta "au vrut sa preia putere numai prin ilegalitati, dar, dupa votul din Parlament, avocatii, juristii partidului vor face toate cele necesare pentru a restabili legalitatea".

Secretarul general al Guvernului, Victor Ponta, i-a recomandat primarului general Gabriela Firea "sa ia o pauza din propaganda politica de la televiziuni si sa isi faca datoria fata de cetatenii Bucurestiului, conform fisei postului".

"In calitate de Secretar general al Guvernului am apreciat faptul ca (indiferent de politica) ministrul de Interne, Carmen Dan, secretarul de Stat Raed Arafat si conducerea ISU se afla la birou si isi indeplinesc atributiile legale privind situatiile de urgenta! Ii fac recomandarea legala doamnei primar general Firea sa ia o pauza din propaganda politica de la televiziuni si sa isi faca datoria fata de cetatenii Bucurestiului conform fisei postului! Multumesc pentru colaborare!", a scris Victor Ponta, sambata, pe pagina sa de Facebook.

Pentru cei care au uitat, Victor Viorel Ponta este premierul Romaniei care a dat-o la pace cu sistemul. A fost omul sistemului in guvern si implicit a fost complice la multe din nenorocirile facute de DNA si de SRI in ultimii ani.