Acuzatii INCENDIARE! Cine l-a facut presedinte pe Traian Basescu

Traian Basescu 1

Dezvaluiri explozive despre modul in care Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea au pus umarul la victoria lui Traian Basescu in alegerile prezidentiale din 2009 sunt facute chiar de catre un om al sistemului, consultantul politic Dan Andronic. Acesta povesteste, in Evenimentul Zilei, despre o intalnire care a avut loc chiar in noaptea alegerilor, acasa la Gabriel Oprea, pe atunci un sustinator al lui Basescu. La sedinta secreta au participat actuala sefa a DNA, pe atunci Procuror General al Romaniei si fostul prim-adjunct al SRI. Cu totii se preocupau ca Basescu sa obtina un nou mandat, sustine Andronic.

"Eram euforic, il sun pe Gabriel Oprea , unul din sustinatorii importanti ai presedintelui Traian Basescu, de care eram foarte apropiat in acel moment. Ii spun care-i rezultatul, il stia si el. Gabriel Oprea imi zice: „Vino repede incoace, avem nevoie de tine!". Intreb unde, imi spune ca la el acasa. Intru in casa, dau peste Nicolae Ontanu, Puiu Iordanescu si Gigi Netoiu, daca-mi aduc bine aminte."

Personajele principale in povestea lui Andronic sunt Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea, Rolul lor in victoria lui Traian Basescu este evident in seara turului decisiv al alegerilor din 2009.

"Salut si sunt bagat intr-o incapere destul de mica, de vreo 20 de metri patrati, plina de oameni. Am intepenit. Acolo era Statul! In acel birou se gaseau George Maior, directorul SRI, Florian Coldea, prim-adjunctul SRI, Laura Codruta Kovesi, procurorul general al Romaniei, Gabriel Oprea, fost ministru de Interne si inca o persoana inalta pe care nu o cunosteam. De multe ori am incercat sa-mi amintesc figura lui, inclin sa cred ca era chestorul Petre Toba, la acea vreme adjunct al Politiei Romane, dar in privinta lui as putea sa ma insel. Voturile din diaspora. Aici, Florian Coldea avea multe date si cifre, dar si George Maior primea informatii. Cred ca, atat cat am stat eu acolo, Kovesi a primit cel putin doua telefoane la care a raspuns: „Da, domnule Presedinte". Dupa care iesea din incapere si continua discutia. In mod evident, Kovesi era o parte importanta a grupului, intelegeam din modul in care punea intrebarile referitoare la actiunile ce se pot intreprinde."