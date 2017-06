Adevarata lista a premierilor PSD. Cu cine il inlocuieste Liviu Dragnea pe Sorin Grindeanu

Liviu Dragnea 2

Radu Tudor a dezvaluit, la Antena 3, adevarata lista a potentialilor premieri PSD, in cazul in care motiunea de cenzura impotriva Guvernului va trece in Parlament, iar Sorin Grindeanu va fi nevoit sa paraseasca fotoliul de la Palatul Victoria.

Pe prima pozitie s-ar afla chiar presedintele Consilului National al PSD si lider al grupului senatorial al PSD, Mihai Fifor, care ar avea 50% sanse sa fie propus de Liviu Dragnea pentru functia de premier al Romaniei, in locul lui Sorin Grindeanu.

Pe locul doi s-ar afla europarlamentarul PSD Viorica Dancila, o apropiata a presedintelui partidului Liviu Dragnea, cu 30% sanse sa ocupe fotoliul de la Palatul Victoria.

Aflat in platoul emisiunii de la Antena 3, Mihai Fifor a tinut sa precizeze ca zvonul care il priveste ar fi unul fals si ca niciodata in PSD nu s-a luat in calcul numele sau pentru functia de prim-ministru al Romaniei.

Liviu Dragnea a declarat, luni, ca discutiile despre un nou guvern vor incepe imediat dupa motiune iar de data aceasta o sa propuna mai multe variante de premier, deoarece inca simte "usturimea" de la o singura varianta.

"Discutiile pentru noul guvern vor incepe dupa motiune, in seara respectiva. O sa convocam un Comitet Executiv National dupa motiune, dar nu cred ca chiar in seara motiunii, la o zi-doua, eventual", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului.