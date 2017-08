Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Soferii dinprimesc vesti bune de la administratorii drumurilor din judet. Deocamdata, totul se afla la stadiul de promisiune, deoarece sunt pasi procedurali care trebuie respectati, insemnand organizarea uneipublice. Ofertele ar urma sa fie depuse pana pe data de 11 septembrie.Daca licitatia va decurge normal, lucrarile ar urma sa fie realizate in termen de 60 de zile de la atribuire. Astfel, termenul de executie este impins pana in toamna. Chiar si asa, din cauza fenomenelor meteorologice instabile sunt sanse ca lucrarile sa fie incepute sau continuate abia primavara viitoare. Valoarea contractului este de 8,1 milioane lei, cu tot cu TVA."Este vorba de sasece au o lungime de 16,9 kilometri. Noi ne-am dus pe teren si am verificat. Este mai bine sa turnam covor asfaltic decat sa facem reparatii. Avem 10 la suta burdusiri, 10 la suta plombari si frezare pe cel putin 50 la suta din suprafata. Vom turna un covor de trei centimetri pentru preluarea denivelarilor si apoi un covor de patru centimetri. In total, covorul va avea sapte centimetri. In contract intra semnalizarea orizontala si cea verticala. Podurile vor fi separate pe toata lungimea traseului. Dupa semnarea contractului, lucrarile trebuie realizate in termen de 60 de zile pentru fiecare tronson in parte", a declarat, directo(DJADP) Iasi.Conform cerintelor, licitatia va fi impartita in patru loturi, insemnand patru segmente de drum. Primul lot contine DJ 208J Miclauseni - Butea - 3,4 kilometri si DJ 281A Hirlau - Deleni - 600 de metri.Al doilea lot face referire la DJ 248D Tomesti - 2,091 kilometri si DJ 249 A Dancu - 900 de metri. In ceea ce priveste al treilea lot, DJADP intentioneaza sa asfalteze DJ 248A Voinesti - Slobozia pe o portiune de 5 kilometri. Nu in ultimul rand, lotul patru vizeaza un tronson de 5,069 kilometri pe DJ 248C Ciurea - Lunca Cetatuii.Constructorul care nu respecta normele privind calitatea materialelor sau sisteaza lucrarile din cauza nerespectarii tehnologiei de lucru, se vor aplica penalizari de unu la suta pe zi din valoarea restului de executat din valoarea contractului. In caz de depasire a termenului de executie, penalizarea este de unu la suta pe zi din valoarea totala a contractului."Perioada de garantie este de 36 luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si se refera la toate lucrarile realizate în cadrul contractului. La expirarea perioadei de garantie toate elementele prevazute învor fi predate la aceiasi parametri tehnici ca si la terminarea lucrarilor. Garantia de buna executie va fi de 10 la suta din valoarea lucrarilor realizate", au mai spus reprezentantii DADJP.Printr-o campanie nationala ce se desfasoara si la, romaniafaragropi.ro, drumurile judetene sunt monitorizate. De exemplu, pe DJ 248, responsabilul de la Iasi a sesizat Politia ca pe drumul amintit nu este respectata semnalizarea rutiera, riscul de producere a accidentelor fiind ridicat. In consecinta, au fost aplicate amenzi."Aspectele reclamate de dumneavoastra au facut obiectul unorefectuate de catre reprezentanti ai, care au avut loc la data de 05.05.2017. Avand in vedere deficientele constatate, s-a intocmit procesul verbal de contraventie prin care administratorul drumului, respectiv Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Iasi, a fost sanctionat cu suma de 14.500 lei, pentru nerespectarea art.5 alin.1 din OUG 195/2002", se arata in raspunsul IPJ. DE multe ori, aceste amenzi sunt contestate in instanta.