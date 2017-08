csm poli gratar

Iesenii au iesit mai bine decat sperau din seria infernala in care au intalnit patru dintre echipele de top ale ligii I. Dupa esecul din Copou cu CFR Cluj (0-2), multi anticipau un parcurs dezastruos in urmatoarele trei meciuri, dar elevii lui Flavius Stoican s-au autodepasit si au obtinut cinci puncte in fata unor echipe cu pretentii la titlu. Dupa ce a remizat cu FCSB in deplasare, Iasiul a invins Dinamo in Copou, la capatul celui mai bun meci din acest sezon, dupa care a urmat o noua remiza in deplasare , 0-0 cu fosta campioana Astra Gurgiu. Presedintele lui CSM Poli Iasi, Adrian Ambrosie, este de parere ca echipa din Copou are potential sa se bata pentru un loc de play-off, dupa nivelul aratat in ultimele meciuri.

”Meciul cu Astra a fost ca un test pentru noi. Chiar daca am intalnit o echipa mult schimbata fata de sezonul trecut, am intalnit un adversar redutabil, iar punctul obtinut ne multumeste. Sigur, daca am fi fortat mai mult, am fi putut castiga acest joc, dar un punct pe terenul Astrei este bun pentru noi. Este important ca nu am pierdut si am ajuns la trei meciuri consecutive fara infrangere. Cinci puncte cu FCSB, Dinamo si Astra este un bilant foarte bun, iar jocul echipei ne-a aratat ca avem potential pentru a ne bate la play-off”, a declarat presedintele Adrian Ambrosie. Oficialul din Copou sustine ca lotul va fi completat in urmatoarea perioada cel putin cu un atacant. ”Meciurile din ultima vreme au scos in evidenta punctele forte, dar si punctele slabe. E clar ca mai avem nevoie de un atacant, de un fundas central. Flavius (n.r. antrenorul Flavius Stoican) mai vrea un numar 9, un atacant de careu. Suntem in discutii cu grecul Pantelis Kapetanos, dar si cu alti atacanti. Incercam sa aducem un atacant mai tanar, rapid”, a completat Ambrosie.

Stoican si-a scos elevii la un gratar

Dupa doua zile libere, elevii lui Flavius Stoican au revenit ieri la antrenamente. In cursul diminetii, iesenii au avut programata o sedinta de refacere, dupa care intreaga echipa a iesit la un gratar, la baza de agrement Ciric. Ideea a fost a antrenorului Flavius Stoican, care incearca astfel sa-i apropie cat mai mult pe jucatori si sa mentina o atmosfera cat mai destinsa in vestiar.

