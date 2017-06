Adrian Mititelu, devastat de sentinta Curtii de Apel: "O decizie miseleasca si criminala"

Adrian Mititelu

a reactionat, dupa cea decis sa-i achite pesiîn cazul dezafilierii Universitatii Craiova. Asa cum era de asteptat, fostul patron al oltenilor considera sentinta nedreapta si o numeste "o decizie miseleasca si nedreapta"."O decizie miseleasca, CRIMINALA si total nedreapta! În ROMÂNIA Europeana, JUSTITIA este doar o iluzie! Am luptat 6 ani de zile împotriva acestei organizatii criminale cu speranta ca totusi se face dreptate! Am fost, se pare, un NAIV!Magistratii care astazi au luat o astfel de decizie vor purta aceasta uriasa povara toata viata! În plina democratie, mi-a fost confiscata o societate în care am investit zeci de milioane de euro! Oricum, vreau sa stiti ca am facut tot ce este posibil omeneste pentru a aduce clubul înapoi, dar, din pacate, n-am reusit. Peste ani, probabil foarte multi, se va face dreptate într-un final, însa pâna atunci vor fi multe suferinte... Regret ENORM ca v-am dezamagit!", a scris Mititelu, pe pagina sa de Facebook.Adrian Mititelu era convins ca va avea câstig de cauza în dosarul dezafilierii Univeristatii, astfel ca decizia de achitarea a lui Mircea Sandu si Dumitru Dragomir i-a lasat fara cuvinte pe fostul patron al oltenilor si apropiatii sai."E o decizie care ne lasa fara cuvinte", a fost singura reactie a avocatului lui Mititelu, Mircea Moise, care a refuzat sa faca alte comentarii, potrivit ProSport.Pe 13 iunie anul trecut, Tribunalul Bucuresti a decis ca Mircea Sandu si Dumitru Dragomir sa fie condamnati la 3 ani de închisoare cu suspendare în cazul dezafilierii Universitatii Craiova, o sentinta la care atât DNA, cât si fostii oficialisi LPF au facut apel.Conform sentintei,i-a obligat pe inculpati (Mircea Sandu, FRF, Dumitru Dragomir si) sa achite catre partea civila (SC Fotbal Club Universitatea Craiova SA) 1 084 592 000 de lei (peste 240 de milioane de euro), plus dobânda legala din momentul în care sentinta ar fi ramas definitiva.Totusi, Curtea de Apel a decis sa mentinaasigurator în cazul celor doi fosti oficiali si al LPF pentru înca 30 de zile, pentru situatia în care va exista si o actiune în civil.