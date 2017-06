Adrian Nastase: " Sorin Grindeanu trebuia sa-si dea demisia din functia de premier"

Adrian Nastase

Adrian Nastase a postat pe blogul sau o ampla analiza a situatiei actuale din PSD, ocazie cu care a subliniat ca cea mai buna solutie este ca motiunea de cenzura sa treaca.

"Atunci cand, la Hotel Confort, partidul mi-a retras, in 2006, sprijinul politic, a doua zi mi-am anuntat demisia din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Desi am considerat acea decizie nedreapta. De aceea cred ca Sorin Grindeanu trebuia sa-si dea demisia din functia de premier dupa decizia unanima a CEX. Chiar daca el considera acea decizie nedreapta. Putea sa se bata apoi in interiorul partidului pentru a dovedi ca acuzele sunt nejustificate. Solutia pe care a ales-o este nefericita pentru partid. In definitiv, si el a fost o vreme membru al CEX si a participat la alegerea lui Liviu Dragnea ca presedinte al partidului.

Nici Victor Ponta nu cred ca procedeaza bine. Spre deosebire de Grindeanu, el are mai multa experienta si ar trebui sa stie ca testul motiunii de cenzura risca sa afecteze unitatea PSD, intr-un moment in care opozitia se strange in jurul noului presedinte al PNL.





Am vorbit vineri si cu Dragnea si cu Ponta pentru a incerca reluarea dialogului. Vizita lui Grindeanu la Timisoara, patima adaugata mesajului, au facut imposibil acest lucru", a scris Adrian Nastase.