R.A.va aloca aproape 250 mii lei pentru contractarea unordein incinta aerogarii. Data limita de depunere a ofertelor este 19 aprilie, acestea urmand a fi deschise in 15 mai. Este vorba de servicii de curatenie insi. In calculul ofertei va fi luat pretul cel mai scazut. Regia aeroportuara a avut probleme in trecut cu acest serviciu, in timpul mandatului fostului director Marius Bodea.Dupa ce a fost luat la ochi pentru diverse nereguli de catre conducerea Consiliului Judetean Iasi, liberalul Marius Bodea s-a ales cu o plangere in fata procurorilor anticoruptie. Si asta din cauza ca nu a respectat un contract incheiat cu o societate ce a castigat o licitatie la Aeroportul International Iasi.Reprezentantii societatiidin Bacau au castigat o procedura privind serviciile de curatenie in incinta Aeroportului International Iasi, numai ca oamenii au ajuns sa regrete asocierea cu aerogara ieseana. Bodea a facut presiuni peste presiuni, a intors toate facturile fara explicatii, iar firma nu si-a primit banii.