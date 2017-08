Aerul conditionat, pericol pentru copii. Sfaturile specialistilor pentru parinti

Aerul conditionat intrebuintat in exces vara este un adevarat pericol pentru cei mici. Specialistii dau o serie intreaga de sfaturi parintilor cu copii mici pentru a preintampina o serie intreaga de probleme.

Aerul conditionat este una dintre cele mai mari temeri ale mamelor cand vine vorba despre bebelusii lor si temperaturile caniculare. Foarte multe mamici se sperie de aerul rece al aparatelor de racire, deoarece este asociat cu numeroase afectiuni. Specialistii sustin insa ca acesta nu este periculos pentru copii daca este utilizat in anumite conditii si luand cateva masuri de precautie.

Mai multe studii au demonstrat ca aparatele de aer conditionat pot fi un factor declansator de alergii si infectii respiratorii daca nu sunt curatate corect.

Inainte de utilizare, filtrele aparatelor trebuie curatate cu solutii speciale si de persoane specializate. Potrivit cercetarilor realizate de Organizatia Mondiala a Sanatatii, cele mai multe afectiuni apar din cauza mucegaiului care se formeaza in aparatele de racire.

Desi foarte multe persoane se sperie de aerul rece al aerului conditionat, medicii pediatri sustin ca nu acesta ar fi marea problema, ci mai degraba variatiile de temperatura. Din acest motiv este bine ca in locuinta sa fie mentinuta o temperatura constanta. De asemenea, specialistii sustin ca se poate monta aparatul de aer conditionat chiar si in camera copilului, insa fara ca acesta sa fie directionat catre micut.

Cea mai buna varianta este insa montarea aerului conditionat pe hol sau intr-o alta camera, astfel incat camera copilului sa fie racita indirect.

Pentru a evita orice alergie sau infectie respiratorie se recomanda si instalarea unui sistem antialergic in aparatul de aer conditionat. Foarte multe dintre aparatele existente deja pe piata au incorporat acest sistem de filtrare a prafului printr-un ventilator care functioneaza continuu si lasa aerul sa circule.

Cum se foloseste corect aerul conditionat cand avem un copil in locuinta

– se mentine o temperatura constanta de 24-25 de grade Celsius, iar jetul nu se directioneaza catre micut. Acelasi lucru este valabil si pentru calatoria cu masina;

– in timpul functionarii aparatului de racire poti lasa un geam deschis in casa pentru ca aerul sa se filtreze incotinuu si sa vina mereu unul proaspat;

– curata filtrele interne si externe foarte des. Inmoaie-le in apa si spala-le bine cu o perie si cu detergent;

– tine in camera copilului un bol cu apa, chiar in apropierea aparatului de aer conditionat pentru a reduce uscaciunea aerului;

– caldura in exces deshidrateaza bebelusul. La fel se intampla si in cazul aerului conditionat, asa ca fii atenta la acest aspect si hidrateaza copilul corespunzator, marind cantitatea de apa in sezonul cald;

– atunci cand sunt expusi la aerul conditionat, bebelusilor li se usuca uneori ochii de aceea sunt necesare si picaturi de ser fiziologic pentru mentinerea umiditatii optime;

– mare atentie la baita. Nu duce niciodata copilul in camera in care este instalat aerul conditionat daca i-ai facut baie. Aerul rece il poate imbolnavi;

– fii precauta si cand vine vorba de aerul conditionat din magazine. Incearca ca in perioada caniculara sa nu iei copilul cu tine la cumparaturi sau prin mall-uri. Trecerea brusca de la temperaturi mari la unele scazute poate afecta sanatatea copilului.

Ventilatorul este o optiune buna in cazul in care nu vrei sa folosesti aerul conditionat pentru a reduce temperaturile din camera copilului tau. Totusi, nici acesta nu trebuie sa bata direct catre micutul tau pentru ca poate provoca probleme respiratorii si chiar dureri de cap.

Dezumidificatorul poate fi si el o solutie pentru racorire. Prin simplul fapt ca reduce umiditatea, dezumidificatorul are puterea de a reduce considerabil nivelul de caldura dintr-o locuinta.

O alta variante veche de racorire a locuintele sunt cearsafurile umede in geam, conform puterea.ro. Astfel daca vrei sa ai racoare naturala in camera si nu folosesti aerul conditionat poti pune materiale ude in geam si astfel vei mentine o temperatura mai buna in camera in care stai cu bebelusul.

Orice varianta ai folosi, nu uita insa ca bebelusul tau are nevoie de confort si trebuie urmarit indeaproape in zilele caniculare deoarece riscul de deshidratare este foarte mare.

