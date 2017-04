Afacere tun, cu zero angajati! A primit 80 de mii de euro pentru figurine de Paste si Craciun

Ovidiu Petrus

• Firma de apartament, zero angajati si totusi o afacere de succes • Firma Umbrella Management a primit intr-un an peste 80 de mii de euro • Contractele au fost incheiate pe SEAP • Si in acest an, va orna pietonalul Stefan cel Mare cu figurine tematice • "Ne ocupam de decoratiuni. Pentru alte intrebari, trimiteti un mail", a spus administratorul societatii • Ovidiu Petrus s-a ocupat de administrarea complexului Hala Centrala, detinuta in trecut de afaceristul Danut Prisecariu



O afacere cu zero angajati, cu sediul intr-un apartament de pe bulevardul Tudor Vladimirescu, a fost pusa pe picioare de un anumit Petrus Ovidiu, administrator al societatii Umbrella Management SRL. Incepand de saptamana viitoare pietonalul Stefan cel Mare va fi amenajat de sarbatoare cu diferite figurine tematice. Pentru aceasta lucrare, Primaria Iasi, prin Servicii Publice SA, a semnat direct, un contract in valoare de 130 mii lei. Acesta a fost incredintat prin Sistemul Electronic de Achiziitii Publice.



Petrus nu este la primul contract cu primaria. Si anul trecut a ornat pietonalul, atat de Paste, cat si de Craciun. Ambele contracte insumau 236 mii lei. In total, din relatia contractuala cu primaria, Umbrella Management a incasat 366 mii lei, adica 81 de mii de euro. Daca ne raportam la cifrele financiare ale firmei din 2015, care au fost de 581 mii lei si cu un profit de 266.807 lei, se poate concluziona ca afacerea cu municipalitatea este esentiala. Doar contractul cu primaria din ultimul an, se apropie de cifra de afaceri din 2015. Contactat telefonic, Ovidiu Petrus a refuzat sa ofere explicatii cu privire la modul in care se descurca cu aceasta afacere, fara sa aiba angajati.



"Cu asta ne ocupam. Amenajam mall-uri in tara. Ne ocupam de decoratiuni. Pentru alte intrebari, trimiteti un mail", a declarat Petrus. Afaceristul este cunoscut si pentru relatia pe care a avut-o cu fostul proprietar Hala Centrala, Danut Prisecariu. Petrus s-a ocupat de administrarea cladirii.



De Florii ar trebui sa fie gata



Reprezentantii Servicii Publice SA spun ca pietonalul va fi amenajat de sarbatori pana in duminica aceasta. "Urmeaza sa semnam contractul. Am apelat la trei firme. Ei se ocupa de amenajrea mall-urilor din tara. Noi am mai lucrat cu ei. Au o masina care face diferite figurine. Acestea nu se repeta. Veneau cu oamenii lor. Daca eram in intarziere, puneam si noi la dispozitie un utilaj. Vrem ca totul sa fie gata inainte de Florii. Va dura cel putin doua saptamani, domnul primar va hotari", a explicat Cristian Tudusciuc, sef Serviciu Achizitii Publice.



Gradina iepurasilor



Conform proiectului, pe bulevardul Stefan cel Mare va fi amenajata Gradina Iepurasilor, pe o suprafata de 150 de metri patrati. Proiectul poate fi inchiriat pe o perioada de minimum doua saptamani.



"Gradina iepurasilor este un proiect decorativ pentru perioada Pastelui, in care copiii, impreuna cu parintii, pot vizita o gradina de poveste, in care se regasesc mai multe pavilioane tematice si multi iepurasi, oua gigant vopsite, ciupercute. Elemente decorative: 3 pavilioane cu inaltime 250 cm, socluri, vase decorative. Personaje tematice: iepurasi, ciuperci diverse dimensiuni, oua gigant colorate, flori/plante decorative, pietre decorative, mocheta, carucior, gardut delimitare. Elementele sunt construite din polistiren extrudat/expandat/ poliuretan si sunt vopsite de artistii nostri. Interactivitate: toti copiii, impreuna cu parintii, pot face poze haioase in pavilioanele tematice, alaturi de iepurasi, cele mai indragite personaje de Paste", se arata in descrierea proiectului.