Afacerist roman, condamnat la ani grei de inchisoare in SUA! S-a pus rau cu un agent FBI

Dumitru Martin, patronul firmei de salubritate Polaris din Constanta, a fost condamnat la 13 ani de inchisoare in America, dupa ce a mituit un ofiter american pentru un contract cu baza militara americana de la Mihail Kogalniceanu. Valoarea acestuia ar fi fost de 10 milioane dolari, informeaza Digi24.

Anchetatorii americani au sustinut ca, in mai 2015, Dumitru Martin s-a intalnit la Budapesta cu un agent FBI sub acoperire, caruia i-a propus o „garantie” pentru obtinerea unui contract in valoare de peste 10 milioane de dolari, care presupunea furnizarea de containere de transport si depozitare pentru fortele militare americane stationate la baza Mihail Kogalniceanu din Constanta.

Dumitru Martin, in varsta de 55 de ani, a promis livrarea unei transe initiale de 100.000 de dolari, care urma sa fie mascata sub forma unui comision pentru consultanta. Ulterior, acesta urma sa transfere un milion de dolari in conturile ofiterului US Air Force.

In urma cu doi ani, actionarul roman a platit 100.000 de dolari intr-un cont creat special de catre agentii FBI in numele ofiterului fortelor aeriene.

Martin a fost arestat la 1 decembrie 2015 de agentii americani, imediat ce a aterizat pe aeroportul international din San Francisco pentru a se intalni cu contactul sau din US Air Force.

Dumitru Martin este fratele fostului prefect constantean din perioada 2002-2005, Gheorghe Martin, si unchiul deputatului PSD Eduard Martin.