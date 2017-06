Afla ce copac esti in horoscopul celtic

Conform traditiei celtice, natura, in special copacul, este inzestrata cu puteri nebanuite. Astrologia celtica se bazeaza pe ideea druizilor conform careia momentul in care te-ai nascut este decisiv pentru personalitatea si destinul tau.

Mesteacan – Implinitorul – 24 decembrie – 20 ianuarie

Sunt persoane motivate, care isi urmeaza cu dedicatie obiectivele si ii capteaza cu usurinta si pe cei din jur. Vor mereu sa obtina cat mai mult si nu rateaza nicio oportunitate de a se face remarcati. Au abilitati de lider si nu se pierd cu firea asa usor.

Fag – Ganditorul – 21 ianuarie – 17 februarie

Persoanele nascute sub semnul Fagului sunt cunoscute pentru mintile lor vizionare, filosofice chiar. Cu un simt al creativitatii iesit din comun, nativii se exteriorizeaza cu usurinta si ii pot influenta pe cei din jur. Pur si simplu, emana o energie pozitiva.

Frasin – Fermecatorul – 18 februarie – 17 martie

Cu un sarm deosebit, persoanele nascute sub semnul Frasinului sunt creative, ingenioase si au veleitati artistice. Practic, vad lumea dintr-o alta perspectiva. Desi uneori pot fi schimbatori precum vremea, te poti baza pe ei atunci cand ai nevoie de ajutor. Sunt idealisti si in acelasi timp rationali.

Arin – Deschizatorul de drumuri – 18 martie – 14 aprilie

Nativii Arin sunt oameni plini de viata, care isi fac prieteni cu usurinta. Chiar daca par cei mai draguti, ei nu suporta superficialitatea si nici nu vor sa piarda timpul cu persoane de la care nu au ce invata. Sunt curajosi si competitivi.

Salcie – Observatorul – 15 aprilie – 12 mai

Cei nascuti sub semnul Salciei sunt conectati la puterea Lunii. Creativi, inteligenti, intuitivi si realistici, ei vor sa invete cat mai mult din experientele pe care le traiesc. Uneori, au tendinta sa se sperie mult prea usor in fata obstacolelor.

Paducel – Iluzionistul – 13 mai – 9 iunie

Sunt genul de oameni care se adapteaza usor la orice situatie si oricand ar lasa de la ei doar pentru a-i multumi pe cei din jur. Au o curiozitate imensa si au rabdare sa asculte. Pot fi un prieten de nadejde, mai ales pentru cei aflati la ananghie.

Stejar – Stabilizatorul – 10 iunie – 7 iulie

Nativii Stejar sunt puternici, protectori, generosi si altruisti. In general, sunt foarte optimisti si cred ca fiecare lucru se intampla cu un scop anume. Le place sa se implice in problemele comunitatii si au un respect profund pentru stramosii lor.

Laur – Conducatorul – 8 iulie – 4 august

Nobili si inzestrati cu puteri ancestrale, nativii Laur s-au nascut sa conduca, sa fie lideri. Sunt ambitiosi, increzatori si foarte dedicati obiectivelor lor. De catre unele persoane, sunt considerati perfectionisti.

Alun – Cunoscatorul – 5 august – 1 septembrie

Inteligenti, organzati si foarte eficienti, nativii Alun au o memorie excelenta, care le permite sa inmagazineze orice informatie. Chiar daca par atotcunoscatori, le place sa fie doar bine informati. In plus, acorda o atentie deosebita detaliilor, iar uneori exagereaza in aceasta privinta. Sunt foarte potriviti pentru lucrurile stiintifice.

Vita de vie – Echilibratul – 2 septembrie – 29 septembrie

Persoanele care se afla sub semnul Vitei-de-vie se nasc in perioada echinoctiului de toamna, ceea ce face ca ele sa aiba personalitatea schimbatoare si imprevizibila. Sunt de multe ori in opozitie cu cei din jur si indecisi. Le place sa asculte muzica, in compania unui vin de calitate, si sa viziteze muzee.

Iedera – Supravietuitorul – 30 septembrie – 27 octombrie

Loiali, empatici si spirituali, nativii Iedera s-au nascut sa se dedice celor din jur, ba chiar sa se sacrifice pentru ei. Uneori, viata poate fi dificila pentru ei, dar important este modul in care reusesc sa treaca peste obstacole.

Trestie – Cercetatorul – 28 octombrie – 24 noiembrie

Atunci cand simt ca le sunt ascunse fapte sau ca sunt mintiti, nativii Trestie sap adanc pentru a afla cum stau lucrurile de fapt. Datorita acestor abilitati, li se potriveste perfect meseria de jurnalist, detectiv sau arheolog. De obicei, ei merg pe premisa „bine faci, bine gasesti“ si se intampla sa fie inclusi fara voia lor in fel si fel de barfe si scandaluri.

Soc – Cautatorul – 25 noiembrie – 23 decembrie

Spirite libere, persoanele nascute sub semnul Socului isi exteriorizeaza trairile si spun lucrurilor pe nume. Adora sa fie libere si sa traiasca in pace si armonie. Uneori, au tendinta sa sustina ca au dreptate in orice privinta.