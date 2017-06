AFLA ce spune forma buzelor despre tine!

Crezi sau nu, buzele unei persoane pot ajuta la o intelegere mai profunda despre personalitatea lor. Daca esti un pic sceptica, mai jos poti vedea ce are de spus forma buzelor despre tine!

1. Buze mari si carnoase:

Daca buzele tale sunt in mod natural mari si carnoase, ai fost facuta sa porti grija unor persoane. Este posibil sa fi petrecut mult timp ca voluntar in imprejurimile cartierului sau ai avut grija de animalele atunci cand erai mai tanara. Ai un instinct matern innascut si o dorinta de a proteja pe ceilalti.

2. Buza de sus este mai mare decat buza inferioara:

Daca buzele tale se potrivesc acestei descrieri, probabil esti, oarecum, o regina a dramei. Esti carismatica, emotionala si iubesti pur si simplu viata. Esti increzatoare si iti place sa fii in centrul atentiei. Celelalti pot conta oricand pe tine pentru o gluma buna.

3. Buza inferioara este mai mare decat buza de sus

Daca buzele tale se potrivesc acestei descrieri, te-ai nascut sa fii aventuroasa. Munca de birou, pur si simplu, nu este pentru tine. Stii ce inseamna sa te distrezi. Tanjesti dupa un stil de viata energic, prieteni noi, locuri noi de vizitat si experiente noi. Curioasa, sociabila si deschisa la noi aventuri.

4. Buze normale:

In cazul in care buza de sus si cea de la baza sunt de aceeasi dimensiune, de obicei, este un semn ca esti o persoana echilibrata si cu mult bun-simt. Puterea ta consta in capacitatea de a-i asculta pe ceilalti. Tratezi persoanele cu respect si stii cum sa ii critici usor. Paharul este intotdeauna pe jumatate plin pentru tine – nu pierzi timp pretios fiind suparata.

5. Buze subtiri:

Buzele subtiri sunt un semn ca sunteti in general o singuratica.

Persoana de sine-statatoare, optezi mereu pentru a face fata problemelor pe cont propriu. Iti place, pur si simplu, sa fii de una singura si sa fii in masura sa-ti auzi gandurile. In ciuda dragostei pentru singuratate, te simti perfect acasa atunci cand esti inconjurata de persoanele pe care le iubesti.

6. Buza superioara cu o forma ascutita:

Daca ai o buza superioara cu o forma ascutita esti, probabil, o persoana creativa. Persoanele cu acest tip de buze ajung adesea artisti sau muzicieni. Mai mult ca sigur ai o memorie excelenta cand vine vorba de a-ti aminti chipuri sau nume. Esti o fiinta sociabila si intotdeauna vei obtine rezultate bune in profesia ta.

7. Buza superioara cu forma rotunjita:

Daca buzele tale se potrivesc acestei descrieri, esti plina de compasiune si o sensibilitate aparte. Ai un obicei de a deveni profund suparata cand se intampla ceva rau, dar vei gasi intotdeauna timp pentru a-i ajuta pe cei din jurul tau. Chemarea ta in viata poate fi de a ajuta oamenii mai putin norocosi decat tine.

8. Buza de sus fara filtru:

Daca buzele tale se potrivesc acestei descrieri , esti printre cei mai responsabili si de incredere oameni de pe planeta. Refuzi sa accepti ca ceva este imposibil sau ca nu este la indemana ta. Cei dragi stiu ca se pot baza pe tine in orice situatie. Esti, in timp util, eficient si ai o naturalete in a rezolva orice problema.

9. Buze mici si carnoase:

Daca buzele tale se incadreaza in aceasta descriere, s-ar putea sa fii, oarecum, rautacioasa. Te concentrezi pe propriile sentimente de confort. Ai putea parea egoista la inceput, dar esti plina de compansiune si devotata celor pe care ii iubesti. De cele mai multe ori, lucrurile functioneaza bine pentru tine, pentru ca iti examinezi in mod constant viata si fericirea, dar vei fi mereu acolo pentru prieteni, la momentul potrivit.

10. Buza superioara foarte subtire:

Daca ai o buza superioara subtire, cel mai probabil posezi calitati puternice de lider. Esti buna la a convinge pe ceilalti de opinia ta, dar stii cum sa fii cu picioarele pe pamant. Energia puternica, pozitiva curge din tine. Ai succes in cele mai multe lucruri, dar de cele mai multe ori este dificil sa mentii relatiile romantice, pentru ca scopul tau in viata este sa fii cineva si nu cu cineva.