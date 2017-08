Aglomeratie si asteptare indelungata la punctele vamale

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

In aceasta perioada, timpii de asteptare la punctele de trecere vamala sunt mult mai ridicati decat de obicei. Asta se intampla mai ales din cauza numarului mare de persoane care tranziteaza granitele cuin perioada sezonului de vara, dar si a unorinregistrate lade control al pasapoartelor la VamaPentru ca acest sistem deal pasapoartelor s-a blocat, timpii de asteptare au crescut chiar la aproape o ora pentru multi trecatori. Aceste probleme din sistemul informatic apar frecvent din cauza numarului mare de inregistrari.Astfel, pentru aceasta perioada s-au luat masuri de suplimentare a personalului care isi desfasoara activitatea la controlul documentelor si de crestere a numarului arterelor de control din punctele de, in limita configuratiei acestora. In acelasi timp, au fost dispuse masurile necesare pentru o supraveghere sporita a frontierei de stat, respectiv prevenirea si combaterea migratiei ilegale si a contrabandei cu bunuri de larg consum."Pentru evitarea aglomerarilor, Politia de Frontiera Romana recomanda participantilor latranzitarea tuturor punctelor de frontiera existente la granita, astfel incat sa se preintampine aparitia suprasolicitarilor, din cauza unui numar mare de calatori, intr-un timp foarte scurt", au precizat reprezentantii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi.Pentru a veni in sprijinul participantilor la trafic,a dezvoltat o aplicatie on-line, disponibila pe pagina de internet www.politiadefrontiera.ro. Aceasta aplicatie prezinta o medie a timpilor de asteptare in punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp, iar valorile afisate pot suferi modificari in functie de dinamica traficului in punctul de trecere respectiv.