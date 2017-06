Agresiunile, tot mai frecvente in randul iesenilor. Opt victime au ajuns la spital in cateva ore

Intr-o singura zi, duminica trecuta, la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi, opt ieseni au avut nevoie de spitalizare dupa ce au fost victima unei. Dintre acestea, doua femei au necesitat ingrijiri medicale, dupa ce au fost batute de sot. Niculina C., din localitatea ieseana Ceplenita, a fost diagnosticata cucarnio-cerebral cu pierderea cunostintei,coloana cervicala, traumatism toraco-abdominal.Femeia, in varsta de 53 ani, a fost internata la clinica de chirurgie. Cealalta victima, Carmen N., in varsta de 41 ani, din Iasi, in urma loviturilor primite de la sot a suferit un traumatism carnio-cerebral cu pierderea cunostinei, contuzie colana cervicala, contuzie de, contuzie cot bilateral. Pacienta a fost transferata la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu (Neurochirurgie)."Pentru o singura garda au fost multi pacienti cu agresiuni, dintre care doua femei. Niciunul dintre pacienti nu este in stare grava, acestia fiind diagnosticati cu fracturi,taiate, contuzii, traumatisme. La un singur pacient medicii au fost nevoiti sa-i amputeze unul dintrede ladreapta", a declarat prof. dr. Diana Cimpoesu, sefa UPU-SMURD de la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi.