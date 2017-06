Ai peste 16 ani? Primesti 4.500 de lei de la stat. S-A DAT LEGE

Bani

Ministerul Muncii a elaborat un proiect de lege a internshipului, iar printre noutatile relevante, se va stabili un nivel minim al indemnizatiei pentru interni, se vor stabili noi obligatii ale angajatorilor care au programe de internship si se va acorda si o prima de la stat pentru internii care devin angajati.

Legea, aflata la stadiul de proiect, reglementeaza modalitatea de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au implinit varsta de 16 ani. Iata care sunt principalele reglementari, care trebuie avute in vedere de orice firma sau institutie care organizeaza cursuri de internship, dar si de tinerii care doresc sa se inscrie in programele de internship.

“Pe parcursul unui an calendaristic, in functie de numarul de salariati, organizatia gazda poate incheia in mod simultan contracte de internship pentru un numar de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numarul total al acestora”, scrie in proiect.