Imagini cu o incarcatura emotionala deosebita au fost publicate, de la atacul din Franta asupra unui restaurant romanesc. Romancele au fost stropite cu benzina de atacatori necunoscuti, care apoi le-au dat foc, sa arda de vii.

Momentul de dupa tragedie a fost filmat de un alt roman, care si-a indreptat camera telefonului catre suferinta celor doua tinere, care tipau de durere si implorau ajutor. Din pacate, ajutorul nu venea, iar privitorii s-au multumit sa le priveasca agonia tinerelor romance, sa le filmeze arse si goale si apoi sa-si continue drumul.

"Ce sa fac?", a fost raspunsul romanului, care nici el nu stia ce trebuie facut in astfel de situatii si a preferat sa le filmeze mai degraba, considerand ca asta este felul in care poate el ajuta, avand in vedere ca putem arata acum aceste imagini.

sursa: Observator