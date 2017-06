ALEGERI FRANTA: Partidul presedintelui Macron este FAVORITUL poporului

Aproximativ 47 milioane de francezi din totalul de peste 66 de milioane pot sa voteze, duminica, in primul tur al alegerilor parlamentare la care participa 7.882 de candidati, iar urnele de vot vor fi deschise intre orele locale 08.00 si 20.00 (09.00-21.00, ora Romaniei), informeaza The Associated Press si Reuters.

In data de 11 iunie 2017, aproximativ 47 milioane de cetateni francezi vor putea sa voteze in primul tur al alegerilor legislative.

Parlamentul francez este bicameral, fiind format din Adunarea Nationala (camera inferioara), cu 577 de membri, si Senat (camera superioara), cu 348 membri.

Mandatul deputatilor are o durata de cinci ani, iar cel al senatorilor de sase ani.

Candidatii trebuie sa castige o majoritate in primul tur (si sprijinul a 25% dintre alegatorii inregistrati) sau o pluralitate in turul al doilea. Spre deosebire de alegerile prezidentiale, cand doar primii doi candidati ajung in al doilea tur de scrutin, in alegerile legislative toti candidatii care sunt votati de peste 12,5% dintre alegatorii inregistrati ajung in turul secund.

Potrivit ultimului sondaj, partidul presedintelui francez, Emmanuel Macron, ar urma sa castige aproape o treime din voturi la primul tur al alegerilor parlamentare duminica viitoare, asigurandu-si o majoritate uriasa la cel de-al doilea tur, ce va avea loc o saptamana mai tarziu, indica un sondaj difuzat vineri, relateaza agentia Reuters.

Potrivit sondajului Ipsos Sopra Steria, partidul lui Macron - ''En Marche !'' - ar obtine 31 % din voturi la primul tur. Un sondaj difuzat in urma cu aproape o saptamana indica 29,5 % din voturi pentru partidul presedintelui.

Sondajul arata ca partidul centrist al lui Macron, infiintat in aprilie 2016, ar castiga intre 397 si 427 din cele 577 de locuri in camera inferioara a parlamentului, ceea ce ar fi una dintre cele mai mari majoritati parlamentare din ultimii aproape 50 de ani.

Situata dupa partidul ''En Marche !'', formatiunea conservatoare ''Republicanii'' si aliatii sai ar deveni principala forta de opozitie, cu 22 % din voturi la primul tur si intre 95 si 115 de mandate la al doilea tur.

Frontul National (FN, extrema dreapta) ar obtine 17 % din voturi la primul tur, dar nu ar castiga decat cinci din cele 15 locuri la cel de-al doilea tur.