ALERTA! Care este cea mai PERICULOASA zona seismica din Romania

A aparut o noua harta seismica dupa care constructorii trebuie sa se ghideze! Reprezentantii Asociatiei Internationale de inginerie seismica vor sa ne ajute sa aliniem codul autohton dupa care sunt proiectate cladirile la cel european. Iar pentru asta specialistii de la Fizica Pamantului au elaborat si o harta. Ariadna Ailincei are detalii despre acest subiect

Inginerii au impartit harta in zone seismice in functie de valoarea de proiectare a acceleratiei terenului in zonele mai apropiate de Vrancea, infomeaza Romania TV. Astfel, Romania este impartita in sapte zone seismice pe diferite culori. Cel mai rau este in sud-estul tarii, unde valoarea intensitatii cutremurelor este mare. Asa ca intr-un fel se proiecteaza in Bucuresti si altfel la Timisoara, unde avem cutremure cu efect limitat, dar cu caracter de soc. Spre exemplu, o structura din caramida ar trebui sa aiba ziduri de doua ori mai groase la Bucuresti decat in vest.