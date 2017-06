Alerta cu BOMBA in Bucuresti! Fortele de ordine si pirotehnistii au fost mobilizati de urgenta

Alerta cu bomba in centrul Capitalei. Joi dimineata, in jurul orei 09:00, a fost anuntat la 112 ca intr-un magazin din Sectorul 4 al Capitalei ar exista un dispozitiv exploziv. Politia a ajuns la fata locului si au fost luate masurile de evacuare a celor aflati in zona.

Traficul in zona a fost restrictionat. Specialistii pirotehnisti efectueaza verificari in acest moment in zona Tineretului, pentru a se afla cu exactitate daca in interiorul acelui magazin se afla un dispozitiv exploziv.

Totodata, anchetatorii incearca sa afle si persoana care a dat alarma. Daca se dovedeste a fi o alerta falsa, vinovatului i se va intocmi dosar penal.