ALERTA de RAZBOI! China muta SUTE DE MII de soldati, la granita cu Coreea - FOTO, VIDEO

Lucrurile par a se complica serios in Orient. Surse militare sustin ca armata chineza a mutat in jur de 150.000 de militari si tehnica de lupta la granita cu Coreea de Nord dupa de americanii au dislocat in apropiere un mare grup naval. Totul pe fondul atacului american din Siria care a fost resimtit si economic prin scaderea burselor.

"Armata Chinei a transferat in jur de 150.000 de militari la granita cu Coreea de Nord, impartite in doua grupuri, pregatite pentru situatii neprevazute". Motivul se pare ca ar fi legat de "optiunile militare", cum ar fi atacurile asupra Coreei de Nord, asemanatoare cu atacul pe care SUA l-au facut in Siria, vineri, cand au lansat 59 de rachete de croaziera asupra bazei militare a Damascului, potrivit agentiei de stiri Chosun.