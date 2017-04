ALERTA in Egipt! Presedintele a declarat STAREA DE URGENTA, dupa actele de cruzime comise recent

Presedintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sissi, a anuntat duminica seara ca va fi instituita "starea de urgenta pentru trei luni", dupa atentatele cu bomba contra a doua biserici copte, soldate cu cel putin 44 de morti si peste o suta de raniti, transmit agentiile internationale de presa.

Citeste si: Egiptul mobilizeaza fortele speciale ale armatei

Seful statului egiptean a facut anuntul de la palatul prezidential din Cairo, intr-un discurs difuzat in direct de televiziunea nationala.

Vor fi luate o serie de masuri, cea mai importanta, anuntarea unei stari de urgenta pentru trei luni, dupa ce pasii legali si constitutionali vor fi parcursi", a spus al-Sissi, citat de Reuters.

Conform Constitutiei egiptene, aminteste AFP, seful statului va trebui sa ceara intr-o saptamana acordul Parlamentului. Acesta este dominat de partizanii presedintelui al-Sissi, care conduce tara cu o mana de fier dupa ce l-a destituit in 2013 pe predecesorul sau islamist Mohamed Morsi.

Starea de urgenta sporeste considerabil puterile politiei in materie de arestare, supraveghere si poate impune restrictii libertatii de miscare.

Egiptul a fost timp de 30 de ani sub stare de urgenta, care nu a fost anulata decat cu o luna inaintea sosirii la putere a presedintelui Morsi, in 2012.

Abrogarea sa a fost una dintre cererile principale ale activistilor care au condus revolta din 2011 impotriva lui Hosni Mubarak.

Dupa destituirea lui Morsi in vara lui 2013, starea de urgenta a fost decretata pentru o luna, timp in care fortele de securitate au reprimat in sange partizanii islamisti ai fostului presedinte si cand bisericile si proprietatile crestine erau atacate.

O parte din nordul peninsulei Sinai, unde SI este foarte activ, se afla deja sub stare de urgenta.

Sursa: Agerpres