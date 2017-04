ALERTA in Serbia: Un avion militar s-a PRABUSIT

Un avion al armatei sarbe s-a prabusit vineri in estul tarii, cei doi piloti pierzandu-si viata in accident, a comunicat Ministerul Apararii, transmite AFP, potrivit Agerpres. Avionul de antrenament de tip Super Galeb G-4 s-a prabusit, din motive necunoscute, in apropierea satului Slatina, la circa 50 km sud-vest de Belgrad.

Cel mai grav accident din ultimii 20 de ani a avut loc in 2015, cand sapte oameni - patru membri de echipaj, doi medici si un bebelus - au fost ucisi cand un elicopter al armatei, aflat intr-o misiune medicala de transport, s-a prabusit in apropiere de Belgrad.