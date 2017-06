tineri cu varste cuprinse intre 14 si 22 de ani sunt internati la Spitalul de Boli Infectioase din Brasov cu suspiciunea de meningita, iar alte 135 de persoane au fost consultate la acelasi spital, dupa ce au intrat in contact cu baiatul de 17 ani diagnosticat cu meningita bacteriana si care a murit joi.



„Ancheta epidemiologica a fost declansata imediat. Am luat legatura ca cu persoanele care au intrat in contact cu tanarul. Acestia s-au prezentat la Spitalul de Boli Infectioase, iar cei care au prezentat simptome au fost internati. De la pacienti au fost prelevate probe care au fost trimise la Bucuresti pentru analize. Incercam sa-i gasim pe toti contactii si sa-i trimitem la medicii de familie sau la Spitalul de Boli Infectioase, pentru profilaxie, astfel incat sa limitam extinderea imbolnavirilor. Facem apel la cei care au fost in contact cu bolnavii sa se prezinte pentru a li se administra o doza de medicamente in scop profilactic“, a spus, potrivit news.ro, Claudia Bularca, purtator de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Brasov.