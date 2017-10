Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Scandal de proportii la Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi. Personalul medical a dat alarma dupa ce a descoperit nereguli grave la unele produse utilizate in desfasurarea actului medical. Materialele respective pot pune in pericol viata atat a pacientilor, cat si a medicilor, asistentelor medicale.Materialele sanitare livrate de catre o parte dintre furnizorii aflati in contract cu Institutul Regional deau fost de proastasi sunt folosite mai ales in salile de operatie. Acestea sunt produse de o firma din Bucuresti si Iasi. De exemplu,nu pot fi reglate si functioneaza numai la viteza minima si maxima, banda adeziva nu se lipeste, leucoplastul alb din matase, de asemenea, nu se lipeste. Compresele sterile au ajuns la spital cu ambalajul desfacut si astfel au devenit nesterile.O alta problema sunt halatele de unica folosinta pe care le imbraca medicii si asistentele medicale in timpul interventiei chirurgicale. La scurt timp dupa ce au imbracat aceste halate, medicii s-au trezit in timpul operatiei ca manecile au cazut si benzile cu care se prind s-au desprins. In aceasta situatie, atat medicul, cat si pacientul s-au aflat in pericol de contaminare. Acestea sunt doar o parte dintre materialele sanitare de proasta calitate livrate de furnizori la ultima licitatie care a avut loc in urma cu cateva saptamani.Conducerea IRO Iasi a primit notificari din partea personalului prin care a adus la cunostinta starea proasta a produselor utilizate in desfasurarea actului medical. Managerul institutului a chemat de urgenta reprezentantii firmelor la spital pentru rezolvarea situatiei."Noi am organizat o procedura depe acord-cadru pentru o perioada de doi-trei ani pentru achizitie materiale sanitare. O parte dintre furnizori ne-au livrat produse de proasta calitate. Mai multe materiale sanitare livrate de acestia sunt de proasta calitate. I-am notificat imediat pe reprezentantii firmelor pentru a rezolva problema. Este vorba despre un producator din Bucuresti care participa pentru prima data la o licitatie organizata de Institutul deIasi, un producator din Iasi si alti furnizori. Ieri (luni-n.r.) a venit reprezentantul firmei din Bucuresti care a livrat halatele de unica folosinta utilizate la blocul operator. Am retras produsul si au adus marfa de calitate pe care au luat-o de la un alt producator. Ceilalti furnizori care au livrat compresele, perfuzoarele, leucoplastul, benzile adezive si alte materiale sanitare au la dispozitie o saptamana sa-si retraga produsele de proasta calitate si sa le inlocuiasca cu altele de buna calitate. Furnizorii respectivi au la dispozitie trei saptamani sa remedieze problemele. Daca in aceasta perioada nu reusesc sa rezolve problemele, vom rezilia acordul-cadru si vom trece la urmatorul ofertant care a participat la licitatie. De-a lungul anilor am mai intampinat probleme de acest gen, dar nu ca acum", a declarat, managerul Institutului Regional de Oncologie din Iasi.La IRO Iasi sunt tratati anual zeci de mii de pacienti din toata Moldova, dar si din alte judete ale tarii. In cadrul unitatii medicale, cu o capacitate de 300 paturi, functioneaza clinicile de oncologie medicala,generala,, anestezie si terapie intensiva, cronici, chirurgie toracica si chirurgie plastica si reparatorie."Nu ne permitem sa facem rabat de la calitate. Anual, in unitatea medicala beneficiaza de internare continua 10.000 de pacienti, 35.000 de bolnavi sunt inregistrati cu internare de zi si alte zeci de mii ajung in ambulatoriu de specialitate. Pacientul trebuie sa beneficieze de toate conditiile cand ajunge la IRO", a spus ec. Mirela Grosu.