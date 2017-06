ALERTA METEO! Tornadele si inundatiile AMENINTA Statele Unite ale Americii

Autoritatile meteorologice americane au avertizat miercuri cu privire la tornadele si inundatiile are ar putea fi aduse de furtuna tropicala Cindy, localizata in prezent in Golful Mexic, care se indreapta spre coastele statelor Louisiana si Texas, informeaza AFP.

Miercuri la ora 06:00 GMT, Cindy se afla la circa 325 de kilometri sud de Morgan City, Louisiana, si la 435 de kilometri sud-est de orasul texan Galveston, a anuntat National Hurricane Center.

Cindy este asteptata sa ajunga in sud-vestul Louisianei si in sud-estul Texasului la sfarsitul zilei de miercuri, inainte de a avansa spre interior joi.

Furtuna ar aduce precipitatii de 15-22 centimetri, cu maxime locale de 30,5 de centimetri.

"Aceste averse ar putea genera inundatii care pun in pericol viata oamenilor", a avertizat National Hurricane Center.

Cindy nu ar trebui sa se transforme intr-un uragan, insa ramane o furtuna de anvergura, a indicat centrul amintit.

Serviciul meteorologic a avertizat, de asemenea, in privinta posibilitatii formarii de tornade miercuri in sudul statului Louisiana si in nordul statului Florida.

National Hurricane Center a publicat o avertisment de furtuna tropicala pentru regiunea litorala situata intre coasta statului Texas si coasta vestica a statului Florida.