ALERTA! Opt persoane disparute in Elvetia, in urma unei alunecari de teren - VIDEO

Opt persoane, printre care germani, austrieci si elvetieni, sunt date disparute in estul Elvetiei, in urma unei alunecari de teren produse miercuri, potrivit informatiilor furnizate joi de Politie si preluate de AFP.

''In regiunea Val Bondasca, opt persoane care se aflau la fata locului in momentul producerii alunecarii de teren nu au putut fi gasite'' pana in acest moment, a precizat politia din cantonul Grisons intr-un comunicat, citat de Mediafax.

