ALERTA pe litoral! Doi turisti s-au inecat astazi in Eforie, in acelasi loc

Litoral

Marea ramane cel mai mare pericol pe litoral. Doi turisti s-au inecat astazi in Eforie, in fix acelasi loc. Primul dintre ei, un tanar de 18 ani, a fost gasit inconstient pe plaja. Salvatorii au reusit sa-l resusciteze si sa-l transporte in viata la spital.

La scurt timp, in aceeasi zona, un al doilea tanar a avut si el nevoie de ajutor. Salvamarii l-au recuperat din larg si l-au resuscitat minute in sir pe plaja. Medicii sunt insa rezervati in privinta sanselor lui de supravietuire.

Sursa: observator.tv