faliment

La sfarsitul acestui an sau la inceputul anului viitor va debuta o criza financiara majora, spune investitorul legendar Jim Rogers. Datoriile sunt mai mari decat acum 10 ani si de aceea si socul va fi mai mare, iar bancile centrale nu vor mai putea face nimic. Vor fi tari in faliment si vor disparea institutii foarte vechi, precum muzee, spitale, universitati si banci. Sa ne pregatim pentru ce este mai rau! Acesta este avertismentul unuia dintre cei mai experimentati investitori din pietele financiare mondiale. Jim Rogers, cel care a fondat in anii ’70 Quantum Fund, impreuna cu George Soros, anticipeaza ca un crah bursier va premerge o criza economica majora, cea mai mare din ultimii zeci de ani. „Cateva actiuni din America intra in bubble. Balonul speculativ va veni si va intra in colaps. Ar trebui sa fim ingrijorati”, a declarat Rogers pentru emisiunea Bottom Line a publicatiei online Business Insider. Va fi insa "un noroc" pentru jurnalisti, pentru ca vor avea o criza de relatat, a mai adaugat el.



Datorii mult prea mari ca sa nu vina o criza

Cat de mare va fi crahul?, a fost intrebat investitorul legendar. „Va fi cel mai rau din viata ta!”, ii raspunde realizatorului Henry Blodget. „Va fi cel mai mare si din viata mea si sunt mai in varsta ca tine.” Nascut in 1942, Rogers are 74 de ani.